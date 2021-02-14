Novo valor de R$ 4 para passagem de ônibus em Vitória já está valendo

Começou a valer neste domingo (14) a nova tarifa de R$ 4 da passagem dos ônibus municipais de Vitória. O valor do bilhete teve aumento de 2,5% aprovado na última sexta (12) e custava R$ 3,90. Para estudantes, a tarifa passa a ser de R$ 2.
O secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Alex Mariano, afirmou em entrevista à Gazeta que houve uma orientação do governo do Estado para que a cifra fosse igualada ao valor da passagem do Sistema Transcol devido à integração entre os sistemas, que deve acontecer a partir do início de março.
"A tarifa única facilitará esta etapa final da integração, trazendo benefícios aos passageiros", avaliou.
A Setran também informou que a área técnica da pasta apontou para um valor de R$ 5,19, porém, o valor sugerido pelo secretário e aceito pela maioria presente em reunião realizada nesta sexta ficou em R$ 4. Ainda segundo a secretaria, estudos das empresas que atendem o sistema municipal sugeriram o valor de R$ 8,41, que foi não aceito pelo órgão.
REAJUSTE EM 2020
O reajuste anterior da passagem em Vitória ocorreu em janeiro de 2020, quando o valor subiu 4%, passando para R$ 3,90. Na ocasião, a Setran alegou que a correção de tarifa dos ônibus municipais acompanhava a decisão do Conselho Tarifário do Transcol, que também havia sofrido um reajuste.
A medida, como destacou a secretaria na ocasião, foi uma maneira de viabilizar a manutenção do bilhete único que estava em curso entre o município e o governo do Estado para integrar o sistema de transporte ao Transcol.