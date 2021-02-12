A Secretaria Municipal de Transportes (Setran) aprovou nesta sexta-feira (12) um reajuste de 2,5% no preço da passagem dos ônibus municipais de Vitória. Com isso, o valor do bilhete passa de R$ 3,90 para R$ 4 e será válido já a partir deste domingo (14). A passagem para os estudantes ficou definida em R$ 2.
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Alex Mariano ainda afirmou que houve uma orientação do Governo do Estado para que a tarifa fosse igualada ao valor da passagem do Sistema Transcol, por conta da integração entre os sistemas, que deve acontecer a partir do início de março. "A tarifa única facilitará esta etapa final da integração trazendo benefícios aos passageiros", disse o secretário.
Valor da tarifa de ônibus municipal de Vitória sobe para R$ 4
A Setran também informou que a tarifa técnica da pasta apontou para um valor de R$ 5,19, porém, o valor sugerido pelo secretário e aceito pela maioria presente em reunião realizada nesta sexta ficou em R$ 4. Ainda segundo a secretaria, estudos técnicos das empresas que atendem o sistema municipal apontavam para um valor da tarifa de R$ 8,41, que foi não aceito pelo órgão.
ÚLTIMO REAJUSTE
O último reajuste da passagem aconteceu em janeiro de 2020, quando o valor subiu 4%, passando para R$ 3,90. Na ocasião, a Setran alegou que a correção de tarifa dos ônibus municipais acompanhava a decisão do Conselho Tarifário do Transcol, que também havia sofrido um reajuste.
A medida, como afirmou a Setran na ocasião, foi uma maneira de viabilizar a manutenção do bilhete único que estava em curso entre o município e o governo do Estado para integrar o seu sistema de transporte com o do Transcol.