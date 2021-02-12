Valor da tarifa de ônibus municipal de Vitória sobe para R$ 4

A Setran também informou que a tarifa técnica da pasta apontou para um valor de R$ 5,19, porém, o valor sugerido pelo secretário e aceito pela maioria presente em reunião realizada nesta sexta ficou em R$ 4. Ainda segundo a secretaria, estudos técnicos das empresas que atendem o sistema municipal apontavam para um valor da tarifa de R$ 8,41, que foi não aceito pelo órgão.