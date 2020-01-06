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Tarifa dos "verdinhos"

Passagem dos ônibus municipais de Vitória sobe para R$ 3,90

A Prefeitura de Vitória alega que a correção de tarifa dos ônibus municipais acompanha a decisão do Conselho Tarifário do Transcol. Em Vila Velha, a tarifa subiu para o mesmo valor

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 12:24
Ônibus municipais de Vitória também têm passagem reajustada Crédito: Arquivo A Gazeta/ Patrícia Scalzer
Passagem dos ônibus municipais de Vitória sobe para R$ 3,90
Assim como quem anda nos coletivos do Transcol, os passageiros dos ônibus municipais de Vitória começaram a semana pagando mais caro pela passagem. A tarifa em Vitória também subiu 4% e passou para R$ 3,90. Já o valor do seletivo saltou de R$ 6 para R$ 6,25.
Os novos valores entraram em vigor no último domingo (5). A passagem para estudantes ficou em R$ 1,95, enquanto a tarifa social, que é usada por duas linhas especiais aos domingos e feriados (100-A e 100-B), foi para R$ 3,80.
O Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de Vitória (Comuttran) aprovou o reajuste em reunião na tarde desta sexta-feira (3), segundo a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran).

INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS

A pasta alegou que a correção de tarifa dos ônibus municipais acompanha a decisão do Conselho Tarifário do Transcol e que a medida é uma maneira de viabilizar a manutenção do bilhete único que está em curso entre o município e o governo do Estado para integrar o seu sistema de transporte com o do Transcol.
Em Vila Velha, o preço da passagem também foi reajustado e agora custa R$ 3,90 nos ônibus municipais.

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