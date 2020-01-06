Ônibus municipais de Vitória também têm passagem reajustada Crédito: Arquivo A Gazeta/ Patrícia Scalzer

Your browser does not support the audio element. Passagem dos ônibus municipais de Vitória sobe para R$ 3,90

Assim como quem anda nos coletivos do Transcol , os passageiros dos ônibus municipais de Vitória começaram a semana pagando mais caro pela passagem. A tarifa em Vitória também subiu 4% e passou para R$ 3,90. Já o valor do seletivo saltou de R$ 6 para R$ 6,25.

Os novos valores entraram em vigor no último domingo (5). A passagem para estudantes ficou em R$ 1,95, enquanto a tarifa social, que é usada por duas linhas especiais aos domingos e feriados (100-A e 100-B), foi para R$ 3,80.

O Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de Vitória (Comuttran) aprovou o reajuste em reunião na tarde desta sexta-feira (3), segundo a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran).

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