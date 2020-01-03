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Passagem dos ônibus municipais de Vila Velha sobe para 3,90

O Conselho Municipal de Transportes de Vila Velha aprovou a equiparação da tarifa das linhas de ônibus municipais com a do sistema Transcol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 18:45

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 18:45

Ônibus da Sanremo, de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Em uma reunião na tarde desta sexta-feira (3), o Conselho Municipal de Transportes de Vila Velha aprovou, por cinco votos a quatro, a equiparação da tarifa das linhas de ônibus municipais com a do sistema Transcol. A partir deste domingo (5), as passagens passam de R$ 3,75 para R$ 3,90, uma elevação de 4%.
O novo valor passa a valer depois da homologação e publicação Decreto no Diário Oficial do Município, que deverá acontecer ainda nesta sexta-feira (3), em edição extraordinária. Durante a reunião, que aconteceu na sede da Prefeitura, em Coqueiral de Itaparica, o representante da empresa de ônibus chegou a defender uma elevação para R$ 4,10, sob alegação de que o valor manteria os custos do sistema.
O secretário de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Jr, que coordenou a reunião na sede da Prefeitura de Vila Velha, justificou a equiparação: Nós temos que aprovar a equiparação das tarifas para garantirmos o processo de integração já em curso, restando apenas firmar um convênio, destacou.
O Conselho congrega representantes da Câmara Municipal, Conselho Comunitário, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Rodoviárias, Sindicato das Empresas de Transportes Coletivo, estudantes e Prefeitura.

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