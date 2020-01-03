Passagem dos ônibus municipais de Vila Velha sobe para 3,90

O novo valor passa a valer depois da homologação e publicação Decreto no Diário Oficial do Município, que deverá acontecer ainda nesta sexta-feira (3), em edição extraordinária. Durante a reunião, que aconteceu na sede da Prefeitura, em Coqueiral de Itaparica, o representante da empresa de ônibus chegou a defender uma elevação para R$ 4,10, sob alegação de que o valor manteria os custos do sistema.