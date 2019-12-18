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Transporte público

Passageiros do Transcol também podem recarregar cartão via app de celular

Tecnologia já está disponível para aparelhos do sistema Android e deve ser disponibilizada para iOS nos próximos dias; não há taxa adicional para utilização do serviço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 17:36

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 17:36

Bilhete Único Metropolitano (Cartão GV) agora pode ser carregado por aplicativo de celular Crédito: Divulgação | Ceturb
Os passageiros dos ônibus municipais e do Transcol podem, a partir desta quarta-feira (18), recarregar o saldo do Cartão GV via aplicativo para celular. A tecnologia já está disponível para os aparelhos do sistema Android e deve ser disponibilizada para iOS em até dois dias. Para utilizar o serviço não será necessário pagar uma taxa adicional.
Passageiros do Transcol também podem recarregar cartão via app de celular
Por enquanto, a recarga deve levar cerca de um dia útil para ser registrada, mas a previsão da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo é que esse tempo diminua para apenas 1 hora, já em janeiro de 2020. Os valores podem ser pagos por transferência, boleto bancário e cartões de débito e crédito.
Para fazer o pagamento, o usuário poderá selecionar dois parceiros. "Nesse primeiro momento são duas carteiras digitais disponíveis. Ambas pedem um cadastro básico para que seja possível utilizá-las e cada uma oferece benefícios diferentes", explicou o secretário Fábio Damasceno.
Lançamento da recarga online aconteceu nesta quarta-feira (18), no Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Larissa Avilez
De acordo com ele, a novidade é importante para a segurança e agilidade do sistema de ônibus da Grande Vitória. "Com o cartão, o embarque é mais rápido e diminui a circulação de dinheiro à bordo. Atualmente, já temos cerca de 70% dos passageiros utilizando o Cartão GV no dia a dia", analisou Damasceno.

DESCONTO NA PRIMEIRA RECARGA E CASHBACK

Neste período de lançamento, uma das empresas parceiras está disponibilizando um desconto de R$ 20 para a primeira recarga do cartão pela plataforma. Para usar o benefício, os passageiros deverão clicar em "Adicionar cupom de desconto" e inserir o código "VOUCOM20" na hora do pagamento.
Outra vantagem oferecida é o sistema de cashback (retorno do pagamento). "Quem fizer recargas de até R$ 20 com cartão de crédito receberá 5% do valor de volta, que ficará disponível no aplicativo para utilizar na próxima compra", explicou Júlio Bitencourt, analista de novos negócios da Recargapay.
Lançamento da recarga online contou com a presença do governador Renato Casagrande e do secretário de mobilidade urbana e infraestrutura Fábio Damasceno Crédito: Larissa Avilez

MAIS DE 300 MIL DOWNLOADS

Segundo informações passadas pelo Governo Estadual, mais de 300 mil pessoas já baixaram o Ônibus GV e realizam mais de 900 mil acessos diários. Pelo aplicativo também é possível acompanhar as viagens do ônibus, atualizadas em tempo real, e com uma precisão de aproximadamente 95%.

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