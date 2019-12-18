Os passageiros dos ônibus municipais e do Transcol podem, a partir desta quarta-feira (18), recarregar o saldo do Cartão GV via aplicativo para celular. A tecnologia já está disponível para os aparelhos do sistema Android e deve ser disponibilizada para iOS em até dois dias. Para utilizar o serviço não será necessário pagar uma taxa adicional.
Passageiros do Transcol também podem recarregar cartão via app de celular
Por enquanto, a recarga deve levar cerca de um dia útil para ser registrada, mas a previsão da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo é que esse tempo diminua para apenas 1 hora, já em janeiro de 2020. Os valores podem ser pagos por transferência, boleto bancário e cartões de débito e crédito.
Para fazer o pagamento, o usuário poderá selecionar dois parceiros. "Nesse primeiro momento são duas carteiras digitais disponíveis. Ambas pedem um cadastro básico para que seja possível utilizá-las e cada uma oferece benefícios diferentes", explicou o secretário Fábio Damasceno.
De acordo com ele, a novidade é importante para a segurança e agilidade do sistema de ônibus da Grande Vitória. "Com o cartão, o embarque é mais rápido e diminui a circulação de dinheiro à bordo. Atualmente, já temos cerca de 70% dos passageiros utilizando o Cartão GV no dia a dia", analisou Damasceno.
DESCONTO NA PRIMEIRA RECARGA E CASHBACK
Neste período de lançamento, uma das empresas parceiras está disponibilizando um desconto de R$ 20 para a primeira recarga do cartão pela plataforma. Para usar o benefício, os passageiros deverão clicar em "Adicionar cupom de desconto" e inserir o código "VOUCOM20" na hora do pagamento.
Outra vantagem oferecida é o sistema de cashback (retorno do pagamento). "Quem fizer recargas de até R$ 20 com cartão de crédito receberá 5% do valor de volta, que ficará disponível no aplicativo para utilizar na próxima compra", explicou Júlio Bitencourt, analista de novos negócios da Recargapay.
MAIS DE 300 MIL DOWNLOADS
Segundo informações passadas pelo Governo Estadual, mais de 300 mil pessoas já baixaram o Ônibus GV e realizam mais de 900 mil acessos diários. Pelo aplicativo também é possível acompanhar as viagens do ônibus, atualizadas em tempo real, e com uma precisão de aproximadamente 95%.