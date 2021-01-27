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Nova tarifa

Passagem dos ônibus municipais de Vila Velha sobe para R$ 4,00

Atualmente, quem circula de ônibus pelo município paga R$,3,90 pelo serviço. O valor será reajustado a partir de quinta-feira (28)

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 10:58

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 jan 2021 às 10:58
Ônibus da Sanremo, de Vila Velha
Reajuste da tarifa dos ônibus de Vila Velha foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transportes Crédito: Fernando Madeira
Passagem dos ônibus municipais de Vila Velha sobe para R$ 4,00
Assim como já acontece com quem anda no Transcol, os passageiros dos ônibus municipais de Vila Velha vão pagar R$ 4,00 pela passagem. A Sanremo, viação que executa o serviço, informou que a tarifa será cobrada a partir desta quinta-feira (28). O valor atual é R$ 3,90. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município desta quarta-feira (27).
O Conselho Municipal de Transportes do Município de Vila Velha aprovou o reajuste na última sexta-feira (22) considerando o convênio firmado com o governo do Estado, que teve como objeto a elaboração de estudos e a formulação de propostas para integrar os sistemas de transporte público municipal e o intermunicipal, via Transcol.
Além disso, o grupo também considerou a implantação do Bilhete Único Metropolitano, cartão do Sistema Transcol, adotado pelo serviço municipal de transporte coletivo de Vila Velha e Vitória, o que, segundo a publicação do Diário Oficial, "facilitou a utilização pelos usuários de transporte coletivo na locomoção pela região da Grande Vitória".
A DECISÃO
  • 1º Fica aprovado o reajuste da tarifa pública das linhas urbanas do Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Vila Velha, passando para o valor de R$ 4,00 (quatro reais). 

  • 2º Aplica-se o mesmo reajuste constante do art. 1º, para os preços das passagens das linhas rurais do Município de Vila Velha e seus respectivos seccionamentos. 

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