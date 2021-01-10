Passagem de ônibus Transcol mais cara já está valendo: R$ 4

Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva

A tarifa com desconto aos domingos passa de R$ 3,40 para R$ 3,50, e o Bike GV passa de R$ 1,95 para R$ 2,00. O índice foi apresentado na manhã da última quinta-feira (7) em reunião do Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos Urbanos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória (CGTRAN), que delibera sobre tarifa. A reunião aconteceu no auditório do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) . O conselho tem representantes do governo do Estado, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada.

Atualmente, o Sistema Transcol opera com 1,4 mil veículos na frota, cerca de 11,5 mil viagens diárias e 420 mil passageiros, por dia. Com tarifa única para todo o sistema, é possível ir de Setiba, em Guarapari, até Praia Grande, no município de Fundão, percorrendo cerca de 100 quilômetros.

Usuários do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com o governo, se comparada às tarifas cobradas nos Estados da Região Sudeste, a passagem do Transcol continua sendo a mais barata. Rio de Janeiro (R$ 4,05), São Paulo (R$ 5,10) e Belo Horizonte (R$ 5,60), ainda vão reajustar seus valores.

NOVOS ÔNIBUS COM AR-CONDICIONADO

Dando continuidade à modernização e às melhorias do sistema de transporte coletivo da Grande Vitória, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) anunciou que serão adquiridos para o primeiro semestre de 2021 mais 200 veículos 0km que passarão a integrar a frota do Sistema Transcol.

Os novos veículos, todos com ar-condicionado, fazem parte do processo de renovação de frota, iniciado em 2019, mas que precisou ser interrompido em 2020, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao todo, o sistema deve receber em torno de 600 novos veículos com ar-condicionado que irão operar nas linhas troncais até o final de 2022. Atualmente, são 126 que operam com sistema de refrigeração, adquiridos em 2019, já equipados com wi-fi.

ENTENDA O CÁLCULO

No contrato está definido que os reajustes da tarifa são anuais e obedecem a uma fórmula de cálculo que leva em consideração custos como mão de obra, combustível e veículos. Desde o último reajuste, em janeiro de 2020, a variação foi de 2,46% para salários; 6.5% para o diesel; 6,18% para veículos; e 24,27% do IGP-DI.

A fórmula é constituída de um conjunto de índices de variações de preços dos principais insumos utilizados na produção e prestação dos serviços do Transcol, distribuídos da seguinte forma:

- 20% da variação do preço do litro de óleo diesel;



- 16% da variação dos veículos;



- 54% da variação dos salários de motoristas e cobradores;



- 10% da variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

