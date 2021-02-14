Trecho da BR-101 é interditado após tombamento de carga

Um trecho do km 236, da BR-101
, em Fundão
, foi totalmente interditado no início da manhã deste domingo (14), devido ao tombamento de uma carreta com derramamento de carga. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
. Por volta das 10h20, o tráfego seguia no sistema de pare e siga, com os trabalhos de limpeza sendo finalizados para a liberação da pista.
O congestionamento formado chega a 4 quilômetros no sentido Sul e a 5 quilômetros no sentido Norte da rodovia.
Ainda segundo a PRF, o motorista da carreta, cuja identidade não foi revelada, apresentava ferimentos moderados e foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória.