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Em Fundão

Trecho da BR-101 é interditado após tombamento de carga

Acidente aconteceu em Fundão. Segundo a PRF-ES, o motorista da carreta teve ferimentos moderados e foi socorrido para  hospital em Vitória

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 08:47

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

14 fev 2021 às 08:47
Trecho da BR-101 é interditado após tombamento de carga Crédito: Divulgação/PRF
Um trecho do km 236, da BR-101, em Fundão, foi totalmente interditado no início da manhã deste domingo (14), devido ao tombamento de uma carreta com derramamento de carga. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por volta das 10h20, o tráfego seguia no sistema de pare e siga, com os trabalhos de limpeza sendo finalizados para a liberação da pista.
O congestionamento formado chega a 4 quilômetros no sentido Sul e a 5 quilômetros no sentido Norte da rodovia.
Ainda segundo a PRF, o motorista da carreta, cuja identidade não foi revelada, apresentava ferimentos moderados e foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória.

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