Parque Nacional do Caparaó volta a receber visitantes após 6 meses

Parque Nacional do Caparaó está fechado desde o início da pandemia Crédito: Marcos Amend/ICMBio

A reabertura será nesta segunda-feira (21), com funcionamento durante a semana, das 9h às 15h. A informação foi divulgada no site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente . O parque fechou em março devido à pandemia do novo coronavírus e a problemas estruturais causados pelas fortes chuvas de janeiro.

A nota explica que o visitante deverá usar máscara e portar álcool em gel. O acesso será permitido apenas pela portaria Caparaó, em Alto Caparaó, e a circulação poderá ocorrer até o ponto da Tronqueira. Os atrativos acima deste local, como o Vale Encantado, por exemplo, não poderão ser visitados. O Pico da Bandeira também continua com o acesso proibido.

O comunicado diz, ainda, que não haverá reservas e acampamentos neste momento de reabertura. No ponto conhecido por Vale Verde, é proibido fazer churrasco. Aos sábados e domingos, o parque permanecerá fechado. O limite diário será de 250 pessoas.

ENTRADA CAPIXABA

O acesso ao parque pelo lado capixaba fica na localidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, mas permanecerá fechado. O prefeito do município, Cleudenir José de Carvalho Neto, disse que as chuvas do início do ano prejudicaram estradas internas do parque. Uma parceria do Exército, ICMBio, comunidade e prefeitura estão refazendo as estradas. Nossa expectativa é que os trabalhos terminem em uma semana e o lado capixaba também seja aberto, ressaltou.

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O PARQUE

O Parque Nacional do Caparaó protege o terceiro pico mais alto do país, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. É um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil.