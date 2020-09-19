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Turismo

Parque Nacional do Caparaó volta a receber visitantes após 6 meses

Devido à pandemia, o acesso será limitado e os turistas deverão adotar protocolos de segurança

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 19:22
Parque Nacional do Caparaó
Parque Nacional do Caparaó está fechado desde o início da pandemia Crédito: Marcos Amend/ICMBio
Um dos pontos turísticos mais importantes na divisa do Espírito Santo e Minas Gerais, o Parque Nacional do Caparaó será reaberto para visitação. A unidade de conservação, porém, somente permitirá o acesso pelo lado mineiro. A portaria pelo município capixaba de Dores do Rio Preto permanecerá fechada por problemas nas estradas internas.
A reabertura será nesta segunda-feira (21), com funcionamento durante a semana, das 9h às 15h. A informação foi divulgada no site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. O parque fechou em março devido à pandemia do novo coronavírus e a problemas estruturais causados pelas fortes chuvas de janeiro.
A nota explica que o visitante deverá usar máscara e portar álcool em gel. O acesso será permitido apenas pela portaria Caparaó, em Alto Caparaó, e a circulação poderá ocorrer até o ponto da Tronqueira. Os atrativos acima deste local, como o Vale Encantado, por exemplo, não poderão ser visitados. O Pico da Bandeira também continua com o acesso proibido.

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O comunicado diz, ainda, que não haverá reservas e acampamentos neste momento de reabertura. No ponto conhecido por Vale Verde, é proibido fazer churrasco. Aos sábados e domingos, o parque permanecerá fechado. O limite diário será de 250 pessoas.

ENTRADA CAPIXABA

O acesso ao parque pelo lado capixaba fica na localidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, mas permanecerá fechado. O prefeito do município, Cleudenir José de Carvalho Neto, disse que as chuvas do início do ano prejudicaram estradas internas do parque. Uma parceria do Exército, ICMBio, comunidade e prefeitura estão refazendo as estradas. Nossa expectativa é que os trabalhos terminem em uma semana e o lado capixaba também seja aberto, ressaltou.

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O PARQUE

O Parque Nacional do Caparaó protege o terceiro pico mais alto do país, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. É um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil.
Além das trilhas, os visitantes podem se deliciar com banhos em cachoeira e piscinas naturais, observar deslumbrantes visuais da Serra do Caparaó e região, com belos espetáculos no alvorecer e no pôr do sol.

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