Parque Nacional do Caparaó não tem previsão de reabrir após fortes chuvas

Parque Nacional do Caparaó permanece fechado após fortes chuvas Crédito: PARNA CAPARAÓ

O Parque Nacional do Caparaó, na divisa dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira e, por isso, é um dos destinos mais procurados pelos praticantes de montanhismo no Brasil. No entanto, desde que fortes chuvas atingiram a região no fim do mês de janeiro, o local está fechado

A medida de fechar o local, nas duas portarias, em Pedra Menina-ES e no Alto Caparaó-MG, foi tomada levando em consideração as quedas de árvores e barreiras em toda a região do parque. As chuvas comprometeram os acessos internos da unidade que ficou sem condições de trafegabilidade e segurança.

Além das quedas de barreiras e árvores, em alguns lugares até a estrada cedeu. No momento, o parque passa por manutenção e ainda não tem previsão para reabrir para visitação e acampamento. Durante todo ao ano de 2019, o Parque Nacional do Caparaó recebeu 123.358 visitas.

O PARQUE

Além da subida ao Pico da Bandeira e caminhadas em áreas de florestas, os visitantes podem tomar banhos em cachoeiras e piscinas naturais e acampar em quatro áreas  duas pela portaria de Alto Caparaó e duas pela portaria de Pedra Menina -, com sanitários, lava-pratos, mesas, bancos, quiosques e churrasqueiras na área de visitação.

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