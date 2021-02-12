Secretário de Turismo de Aracruz participa de quadro do Caldeirão do Huck

Os Mercier disputam o quadro "Tem ou Não Tem" com a família Duarte, do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Espírito Santo vai marcar presença no "Caldeirão do Huck". Jacaraípe (Serra), chegou a vez da família Mercier, de Vila do Riacho, Aracruz, encarar os desafios do quadro "Tem ou Não Tem". A atração vai ao ar neste sábado, a partir das 15h50, na TV Gazeta. Mais uma vez, ovai marcar presença no Após a participação dos Serrano , de, chegou a vez da família, de, encarar os desafios do quadroA atração vai ao ar neste sábado, a partir das 15h50, na

Moisés, Sára, Suely e Niterói (RJ). "Como preparação, assistimos a todas as edições do programa. De casa, a gente responde às perguntas. Na hora 'h', a coisa é bem diferente. Bate um nervosismo e uma ansiedade que faz com que não consigamos colocar em prática qualquer estratégia de jogo", adianta Moisés Mercier, técnico do time na atração e atual Secretário de Turismo de Aracruz. Sandra entram na disputa pelo prêmio de R$ 30 mil contra a família Duarte, de. "Como preparação, assistimos a todas as edições do programa. De casa, a gente responde às perguntas. Na hora 'h', a coisa é bem diferente. Bate um nervosismo e uma ansiedade que faz com que não consigamos colocar em prática qualquer estratégia de jogo", adianta, técnico do time na atração e atual

A família Mercier visitando em frente ao seu camarim no programa "Caldeirão do Huck" Crédito: Moisés Mercier

Moisés afirma ter participado do "Caldeirão" em plena pandemia do novo Coronavírus. "Gravamos em novembro, com todas as medidas de segurança necessárias. Fizemos vários testes de Covid-19 antes de entrarmos em contato direto com Luciano Huck. Pena que não fizemos um tour pelos Estúdios Globo, em sua maioria fechados por conta da crise sanitária", lamenta.

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Afirmando participar de uma família "muito unida", Moisés confessou que uma reunião decidiu quais membros do clã viajariam para o Rio de Janeiro. "Nossa ideia era representar bem Aracruz e o Espírito Santo. Aproveitamos ao máximo. Eu, que sou muito brincalhão, queria dançar forró ao lado de Dani Bananinha. Pena que a pandemia não deixou."

COMPETIÇÃO

Para quem ainda não conhece, "Tem ou Não Tem" é baseado no jogo americano “Family Feud”, sucesso no mundo todo desde 1976. No palco do programa, duas famílias se enfrentam tentando descobrir as respostas mais citadas – mas nem sempre tão óbvias como parecem – em perguntas feitas a grupos de 100 integrantes sobre os mais variados assuntos.

Ao final das quatro rodadas, a família que tiver acumulado mais pontos ganha o duelo e tem a chance de conquistar o prêmio de R$ 30 mil. Para isso, dois de seus integrantes participam do “Tudo ou nada”: o primeiro deles deve acertar as respostas mais citadas de cinco novas perguntas em apenas 25 segundos; o segundo, sem ter ouvido as respostas de seu familiar, tenta acertar os itens mais citados nas mesmas cinco perguntas em 30 segundos.