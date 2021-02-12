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"BBB 21"

Inconformada, Juliana Paes reage a Karol Conká ganhar o líder: "Estranho"

Atriz da Globo criticou falta de comemoração de Karol Conká ao saber que havia ganhado a liderança do reality e intrigou fãs na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2021 às 08:36

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 08:36

A atriz Juliana Paes
A atriz Juliana Paes Crédito: Reprodução/Instagram @julianapaes
A atriz Juliana Paes está intrigada com o fato de Karol Conká ter ganhado a prova do líder do "BBB 21". Ao assistir o programa na noite desta quinta (11), a global revelou decepção com o resultado e ainda se posicionou sobre a dinâmica do reality da Globo. 
"Tá muito estranho isso... Ela nem pensou, nem comemorou!", escreveu Juliana, no Twitter. 
A reação da rapper, de fato, causou estranheza em mais internautas, que aproveitaram o embalo de Juliana e criticaram toda a situação. "Se Juliana Paes que é funcionária da Globo tá dizendo isso, imagina eu", disse uma fã. 

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Outro observou: "Tá na cara que ela já sabia. Ninguém ganha um líder e fica assim". 

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