Inconformada, Juliana Paes reage a Karol Conká ganhar o líder: "Estranho"

A atriz Juliana Paes está intrigada com o fato de Karol Conká ter ganhado a prova do líder do "BBB 21". Ao assistir o programa na noite desta quinta (11), a global revelou decepção com o resultado e ainda se posicionou sobre a dinâmica do reality da Globo.
"Tá muito estranho isso... Ela nem pensou, nem comemorou!", escreveu Juliana, no Twitter.
A reação da rapper, de fato, causou estranheza em mais internautas, que aproveitaram o embalo de Juliana e criticaram toda a situação. "Se Juliana Paes que é funcionária da Globo tá dizendo isso, imagina eu", disse uma fã.
Outro observou: "Tá na cara que ela já sabia. Ninguém ganha um líder e fica assim".