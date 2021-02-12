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"Você é maravilhosa!"

Mãe de capixaba Arcrebiano manda recado para Juliette: "Vença o BBB 21"

Ana Araújo, a Arcrebimãe, declarou torcida para Juliette e gravou vídeo em que motiva a participante do reality da Globo a vencer a edição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 fev 2021 às 08:28

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 08:28

"BBB 21": o capixaba Arcrebiano e a mãe, Ana Araújo Crédito: Arquivo pessoal
A mãe do BBB Bil (Arcrebiano), segundo participante eliminado do reality na última terça-feira (9), mandou um recado de apoio à Juliette pelas redes sociais. No vídeo, Ana Araújo disse que é fã da participante e pediu para ela não mudar "seu jeito dentro do programa".
"Já sou tua fã, não muda teu jeito, não muda teu sotaque querida, você é maravilhosa. Tá bom? Seja você querida nessa casa, vença esse BBB", falou. Ao lado do vídeo, ela escreveu: "Eu amo ser nordestina com muito orgulho".
Antes da torcida declarada por Juliette, a mãe de Bil havia pedido para os fãs voltarem no paredão do BBB pela saída do modelo do reality. Ela estava revoltada com as atitudes de Karol Conká com o filho.

KAROL TINHA CIÚMES DE JULIETTE

Bil (Arcrebiano) revelou que, na opinião dele, Karol Conká não tinha ciúmes apenas de Carla Diaz no BBB 21 (Globo). O eliminado no segundo paredão desta temporada do programa disse que a cantora também não via com bons olhos o bom relacionamento dele com Juliette.
"Eu tinha um carinho muito grande pela Juliette, e as pessoas julgaram muito ela", afirmou. "Até a Karol estava com ciúmes dela, o que também não fazia sentido. A gente brincava muito um com o outro, a Juliette me ofereceu formar um casal 'fake' e foi muito engraçado."

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Porém, assim como com Carla, ele diz que não chegou a se interessar de fato por outra participante que não fosse a cantora. "Eu vi na Karol uma pessoa boa, no começo", contou. "Espontânea, alegre, sorridente. Era a pessoa que me fazia rir na casa."
"Eu imaginava que o relacionamento poderia até ir mais à frente", avaliou. "Só que quando me relaciono com alguém, gosto de analisar um pouco a pessoa. Era o que eu estava fazendo com a Karol, e deixei isso claro para ela. Mas ela meio que se assustou, falou que eu não estava dando atenção."
Ele disse que a briga entre Karol e Carla o deixou muito retraído e mal visto pelo resto da casa. "Acho que ela manipulou muito a galera", contou. "Talvez eu não fosse tão votado se a questão fosse só a afinidade, porque eu já estava mais perto de muita gente. Mas aí veio a surpresa, toda a situação envolvendo a mim, a Carla e o Arthur, o queridômetro virou uma bagunça e eu fui parar no paredão."
O capixaba disse que quer levar para a vida a amizade com Gilberto, Juliette, Sarah e Lucas Penteado -ele confirmou estar torcendo para os três primeiros chegarem à final. "Além dos quatro, eu gostaria de trazer também a amizade do Arthur", disse. "Mas acho que no jogo ele está perdido."

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