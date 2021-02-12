"BBB 21": Karol Conká é a nova líder após vencer prova de sorte

Karol Conká já foi coroada a nova líder do "BBB 21". A sister venceu a prova de sorte proposta pelo reality da Globo na noite desta quinta (11).
A dinâmica foi dividida em duas partes, sendo: a primeira, em que os participantes precisavam correr e buscar letras em latas para formar uma palavra específica. E a segunda, que era de pura sorte.
Com coletes enumerados de 1 a 15, os jogadores tinham que ir ao centro da prova trocar de lugar com algum outro brother, bem como as letras que ele havia escolhido. Quem terminasse a atividade com a palavra "otimismo" ganhava a prova.
Assim que foi anunciada ganhadora, a rapper entregou as seis pulseiras do vip para Pocah, Lumena, Projota, Nego Di, Arthur e Carla Diaz. Os outros brothers ficaram na xepa.