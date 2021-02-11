BBB 21: Meme do Fiuk fantasma toma a internet e até Tiago Leifert se rende

Um novo meme direcionado ao cantor e ator Fiuk no BBB 21 tem tomado a internet. Ele tem sido comparado a um fantasma.
"Ainda falavam que o Lucas tinha cara de assustador. Olha o Fiuk, parece um fantasma", postou uma seguidora. "Fiuk é o fantasma perdido de residência Hill agora no BBB", brincou outro.
"Não é possível que só eu acho o Fiuk igualzinho a um fantasma, ele fica andando pela casa de uma forma macabra", disse uma outra.
Até Tiago Leifert, o apresentador do BBB 21, se rendeu aos memes. Em vídeo publicado em seus Stories, disse que adora passar o dia vendo. "Estou viciado nos memes do Fiuk fantasma, cara. Eu fiquei o dia inteiro nisso", riu.