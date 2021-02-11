BBB 21: Meme do Fiuk fantasma toma a internet e até Tiago Leifert se rende

O cantor e ator Fiuk - Fábio Rocha/Globo Crédito: Fábio Rocha/Globo

Um novo meme direcionado ao cantor e ator Fiuk no BBB 21 tem tomado a internet. Ele tem sido comparado a um fantasma.

"Ainda falavam que o Lucas tinha cara de assustador. Olha o Fiuk, parece um fantasma", postou uma seguidora. "Fiuk é o fantasma perdido de residência Hill agora no BBB", brincou outro.

"Não é possível que só eu acho o Fiuk igualzinho a um fantasma, ele fica andando pela casa de uma forma macabra", disse uma outra.

Até Tiago Leifert, o apresentador do BBB 21, se rendeu aos memes. Em vídeo publicado em seus Stories, disse que adora passar o dia vendo. "Estou viciado nos memes do Fiuk fantasma, cara. Eu fiquei o dia inteiro nisso", riu.

nn é possível que só eu q acho o fiuk igualzinho um fantasma, ele fica andando pela casa de uma forma mo macabra sla, mto esquisito kkkk — mariaa🖤 (@_mariainocencio) February 10, 2021

Fiuk é o fantasma perdido de residência hill agora no BBB https://t.co/9tWA1GO7jr — OA thinks he did it 🐀📚 -🥄🧨 (@aquele_A) February 10, 2021

Ainda falavam que o Lucas tinha cara de assustador. Porra,olha o Fiuk,parece um fantasma https://t.co/Mrv38kNXJL — Juᶠᶠᶜ (@juufernandesp) February 9, 2021

Gente do céu, o estado do FIUK kkkkkkkkkkkkk parece um fantasma pic.twitter.com/REX59oT9py — Arthur Gabriel (@ArthurGabriell1) February 11, 2021