Babu Santana e Tatiane Melo terminam relacionamento após 4 anos

Tatiane Lemos e o ex, Babu Santana Crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim o namoro de quatro anos de Babu Santana, 41, com a influenciadora Tatiane Melo. O anúncio foi feito por ambos pelas redes sociais. Na mensagem, o ator deixou claro que o fim do vínculo aconteceu de forma amigável e que ambos decidiram partir em rumos diferentes.

"De uma forma muito tranquila e respeitosa, juntos, e com bastante diálogos, entendemos que, nesse momento, nossas vidas seguem propósitos diferentes, o que não anula o que vivemos e sentimos. Sou grato infinitamente pela parceria, amizade, tudo que vivemos", escreveu o ex-BBB.

A influenciadora também publicou uma mensagem na sua rede social. "Eu e Babu vivemos quatro anos de cumplicidade, parceria e amor. Hoje venho anunciar para vocês que decidimos por não prosseguir com o nosso relacionamento, mas a nossa amizade, respeito e carinho um pelo outro continuam intactos. Continuarei o amando, admirando e torcendo para que seus projetos e objetivos sejam alcançados."

Melo foi muito importante na divulgação das redes sociais de Babu enquanto ele estava no BBB 20. Na casa, Babu falava dela e da força com a qual lutava na vida e nas causas que abraçava. Na época, a influenciadora revelou que sofria com ataques na internet de pessoas xingando e falando coisas sem sentido e agressivas sobre sua família.

"As pessoas que estão me atacando, gente, eu não ligo, tá? Podem me atacar a vontade. Eu sou fica, Babu, fica, Babu e fica, Babu. E fora, Gizelly", disse ela, sem especificar quais as formas de ofensas havia sofrido.