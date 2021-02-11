"BBB21": "Vão me cancelar por que?", questiona Karol Conká

BBB 21: Karol Conká se lamenta durante festa do líder Crédito: TV Globo/Reprodução

Momentos antes da festa do Big Brother Brasil 21, que ocorreu na madrugada desta quinta-feira (11), Karol Conká afirmou que acredita que não está sendo cancelada nas redes sociais. A cantora falava com Gilberto e Rodolffo sobre Arcrebriano, que foi eliminado do reality show da Globo, nesta terça-feira (09), quando o sertanejo indagou se os brothers achavam que o eliminado estava sendo alvo de críticas na internet.

Karol negou e também falou sobre ela. "Gente, por quê? Vão me cancelar por quê? Por que eu xinguei a atriz lá [Carla Diaz]? Não tem porque me cancelar. Eu sou o deboche, eu sou assim. Não fiz mal para ninguém", disse ela.

Porém, fora da casa, as brigas e declarações polêmicas da rapper estão repercutindo em forma de cancelamentos na sua carreira. O Festival Rec-Beat, para o qual a artista já estava confirmada, anunciou o cancelamento de sua participação por conta de "declarações e atitudes" "que confrontam os princípios do festival".

Além disso, o programa Prazer, Feminino, apresentado por Karol ao lado da ex-BBB Marcela McGowan, teve sua exibição suspensa pelo canal pago GNT. Segundo a emissora, a data para o programa ir ao ar foi "revista".

Karol e Viih Tube

Durante a festa do BBB 21, Conká revelou, em uma conversa com Fiuk e Lumena, que poderia "dar uma voadora" na Viih Tube, uma vez que a sister já é maior de idade, pois não gostou quando ela pediu para não ter briga no evento. A cantora demonstrou estar incomodada não só com a youtuber, mas também com Carla Diaz, com quem teve um desentendimento na última festa. Na ocasião, a cantora disse que a atriz estava flertando com Arcrebiano na casa, o modelo que a rapper estava se envolvendo, porém depois se desculpou com Carla e assumiu que aquilo não era verdade.