"BBB 21": Karol debocha de Viih Tube: "Posso te dar uma voadora"

Exaltados é pouco para coo os ânimos na festa do líder Arthur na noite desta quarta (10) no "BBB 21". Karol Conká tirou um tempo para criticar Viih Tube com Fiuk e Lumena.
E começou: "A partir do momento que eu pedi perdão e fui perdoada, isso não me pertence mais. Aí vem uma nova festa e a outra menininha (Viih) fica: 'Amanhã tem festa, não quero ninguém brigando'. Eu olhei pra ela assim ó: 'Você já é de maior, então já posso te dar uma voadora. Você já é de maior? Então para de falar igual a Hello Kitty. Ah, a Hello Kitty não fala. Para de falar igual a Peppa".
Fiuk se divertiu com os comentários de Karol e deu risada da situação.