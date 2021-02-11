"BBB 21": Karol debocha de Viih Tube: "Posso te dar uma voadora"

E começou: "A partir do momento que eu pedi perdão e fui perdoada, isso não me pertence mais. Aí vem uma nova festa e a outra menininha (Viih) fica: 'Amanhã tem festa, não quero ninguém brigando'. Eu olhei pra ela assim ó: 'Você já é de maior, então já posso te dar uma voadora. Você já é de maior? Então para de falar igual a Hello Kitty. Ah, a Hello Kitty não fala. Para de falar igual a Peppa".