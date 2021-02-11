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"Para de falar igual Peppa"

"BBB 21": Karol debocha de Viih Tube: "Posso te dar uma voadora"

Rapper disse a Fiuk e Lumena que falou com Viih Tube para parar de "falar igual Peppa" e debochou da sister durante a conversa. Irmão de Cleo Pires riu da situação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2021 às 09:52

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 09:52

BBB 21: Karol Conká se lamenta durante festa do líder
BBB 21: Karol Conká se lamenta durante festa do líder Crédito: TV Globo/Reprodução
Exaltados é pouco para coo os ânimos na festa do líder Arthur na noite desta quarta (10) no "BBB 21". Karol Conká tirou um tempo para criticar Viih Tube com Fiuk e Lumena. 
E começou: "A partir do momento que eu pedi perdão e fui perdoada, isso não me pertence mais. Aí vem uma nova festa e a outra menininha (Viih) fica: 'Amanhã tem festa, não quero ninguém brigando'. Eu olhei pra ela assim ó: 'Você já é de maior, então já posso te dar uma voadora. Você já é de maior? Então para de falar igual a Hello Kitty. Ah, a Hello Kitty não fala. Para de falar igual a Peppa". 

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Fiuk se divertiu com os comentários de Karol e deu risada da situação. 

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