Anitta sobre capixaba Arcrebiano: "Me mandava mensagem há anos"

Parece que as investidas do casal Arcrebinitta (junção dos nomes Arcrebiano e Anitta) não começaram de hoje. Em uma sala de bate-papo com o ator Paulo Vieira nesta quarta (10), a Poderosa revelou que o modelo capixaba já havia tentado contato com ela há anos atrás.
"Ele já me mandava mensagens há anos. Fui ver a DM e ele já me mandava há anos", disse Anitta ao ator.
O clima de romance entre o capixaba e a cantora começou, mesmo, na última terça (9), quando ele foi eliminado do "BBB 21". No dia, ela chegou a postar no Twitter que bancaria o affair, se fosse o caso, e em seguida disse que era uma brincadeira. Logo depois, Anitta chegou a montar um roteiro de affair com Arcrebiano, já pensando em juntá-lo com Juliette, também do reality da Globo, quando ela saísse do confinamento.
"Ela só sai na final, gente. Dá tempo de ele chegar, sair, virar meu ex, ela vira minha amiga e eu coloco os dois pra casarem. O roteiro tá pronto", disse.