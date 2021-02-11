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Arcrebinitta vive!

Anitta sobre capixaba Arcrebiano: "Me mandava mensagem há anos"

Cantora disse que o coach de crossfit de Vila Velha já havia mandado mensagens pelo Instagram há anos atrás demonstrando interesse na artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2021 às 09:09

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 09:09

Anitta e Arcrebiano: os dois trocam mensagens há anos pela web
Anitta e Arcrebiano: os dois trocam mensagens há anos pela web Crédito: Reprodução/Instagram
Parece que as investidas do casal Arcrebinitta (junção dos nomes Arcrebiano Anitta) não começaram de hoje. Em uma sala de bate-papo com o ator Paulo Vieira nesta quarta (10), a Poderosa revelou que o modelo capixaba já havia tentado contato com ela há anos atrás. 
"Ele já me mandava mensagens há anos. Fui ver a DM e ele já me mandava há anos", disse Anitta ao ator. 
O clima de romance entre o capixaba e a cantora começou, mesmo, na última terça (9), quando ele foi eliminado do "BBB 21". No dia, ela chegou a postar no Twitter que bancaria o affair, se fosse o caso, e em seguida disse que era uma brincadeira. Logo depois, Anitta chegou a montar um roteiro de affair com Arcrebiano, já pensando em juntá-lo com Juliette, também do reality da Globo, quando ela saísse do confinamento. 

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"Ela só sai na final, gente. Dá tempo de ele chegar, sair, virar meu ex, ela vira minha amiga e eu coloco os dois pra casarem. O roteiro tá pronto", disse. 

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