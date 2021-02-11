"BBB 21": capixaba Arthur dá beijão em Carla Diaz e impressiona

Durante a festa do líder da semana, que foi do próprio crossfiteiro, o brother e a atriz finalmente se deram uma chance de se conhecerem melhor e acabaram se agarrando na pista de dança do reality da Globo.

Arthur fez uma atuação encenando uma cena de flechada em Carla, coisa que já tinha tentado antes, e foi andando depressa ao encontro da sister. Assim que se tocaram, deram aquele beijo apaixonado. Em algumas gravações, neste momento, Camilla de Lucas aparece ao fundo impressionada com a cena.