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Durante a festa

"BBB 21": capixaba Arthur dá beijão em Carla Diaz e impressiona

O crossfiteiro imitou o gesto de uma flechada em direção à atriz, que acabou se rendendo aos encantos do bonitão em sua festa do líder na noite de quarta (10)

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 08:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2021 às 08:47
BBB 21: Arthur e Carla dão beijão em festa e Camilla de Lucas se choca
BBB 21: Arthur e Carla dão beijão em festa e Camilla de Lucas se choca Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois de dias flertando um com o outro e muita troca de olhares, aconteceu o tão esperado primeiro beijo entre o capixaba Arthur e Carla Diaz no "BBB 21". 
Durante a festa do líder da semana, que foi do próprio crossfiteiro, o brother e a atriz finalmente se deram uma chance de se conhecerem melhor e acabaram se agarrando na pista de dança do reality da Globo. 

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Arthur fez uma atuação encenando uma cena de flechada em Carla, coisa que já tinha tentado antes, e foi andando depressa ao encontro da sister. Assim que se tocaram, deram aquele beijo apaixonado. Em algumas gravações, neste momento, Camilla de Lucas aparece ao fundo impressionada com a cena. 

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