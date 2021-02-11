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Karol Conká admite que recebeu conselho de "gente grande" do BBB 21

"Porque eu entrei naquele confessionário, eu falei com pessoas lá dentro, pessoas grandes e importantes do programa", disse a rapper em conversa com outros brothers
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2021 às 08:33

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 08:33

BBB 21: a sister Karol Conká conversa com brothers
BBB 21: a sister Karol Conká conversa com brothers Crédito: TV Globo/Reprodução
Karol Conká afirmou ter recebido o conselho de uma pessoa "grande e importante" no confessionário do BBB 21 (Globo). A cantora, que tem sido vista como vilã da edição, fez a revelação em conversa com Nego Di e Arthur nesta quarta-feira (10) na academia.
Ela fazia referência à briga com Carla Diaz na festa do último sábado (7), na qual se descontrolou e acusou a atriz de dar em cima de Bil (Arcrebiano), com quem tinha trocado beijos antes. Na ocasião, a cantora ameaçou sair da casa.
"Se fosse tão grave, eu nem aqui estava", disse aos amigos. "Porque eu entrei naquele confessionário, eu falei com pessoas lá dentro, pessoas grandes e importantes do programa."
"Falaram para mim: 'A gente olha para você e vê boas qualidades'", prosseguiu ela. "'Não se resuma a uma coisa, de um dia de desequilíbrio, que está todo mundo sujeito a passar aqui'."

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Em questão de segundos, a cantora foi advertida pela produção de que não poderia estar falando sobre aquilo. Uma mensagem apareceu na tela de uma televisão usada para a comunicação com os confinados.
Após captar o que a produção estava querendo dizer, ela desconversou. "Não, porque eu estou falando da psicóloga que eu conversei", disse.

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