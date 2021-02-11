Morre Larry Flynt, fundador da revista pornográfica Hustler, aos 78 anos

Larry Flynt, fundador da revista pornográfica Hustler Crédito: Reprodução/Instagram @bmorehustlerclub

Morreu nesta quarta-feira (10) Larry Flynt, fundador da revista Hustler e considerado o rei da indústria pornográfica nos Estados Unidos, aos 78 anos.

A notícia foi confirmada por seu irmão, Jimmy Flynt, ao jornal Washington Post. Ele não citou a causa da morte. Larry Flint sofria com problemas de saúde desde uma tentativa de assassinato que o deixou paraplégico em 1978.

Flynt nasceu no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, e começou sua carreira como empresário ao comprar um cabaré local.

Já nos anos 1970, ele passou a administrar casas noturnas de strip-tease e era dono de um império gráfico encabeçado pela Hustler.

O portal de celebridades TMZ, que deu a notícia em primeira mão, disse que Flynt morreu de insuficiência cardíaca.

O empresário ficou conhecido por ter levado à Suprema Corte dos Estados Unidos uma briga pela liberdade de expressão e pelo filme "O Povo Contra Larry Flynt", de 1996, que mostra a vida de Flynt --ele chegou a ser condenado a 25 anos de prisão antes de levar o caso para à Justiça. Ele também foi processado por charges e fotos publicadas na revista.

Desde 1978, quando foi baleado saindo de um julgamento no estado da Geórgia, Flynt anda de cadeira de rodas. O responsável pelo tiro, Joseph Paul Franklin, foi executado em 2013, apesar de o empresário americano ter se posicionado diversas vezes contra a execução.

Em 2017, Larry Flynt publicou um anúncio de página inteira no jornal Washington Post oferecendo uma recompensa de US$ 10 milhões para quem tiver informações que possam levar ao impeachment do então presidente Donald Trump.