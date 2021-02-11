"BBB 21": Arcrebiano diz que Karol Conká tinha ciúmes dele com Juliette

O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo, o Bil Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Bil (Arcrebiano) disse que, na opinião dele, Karol Conká não tinha ciúmes apenas de Carla Diaz no BBB 21 (Globo). O eliminado no segundo paredão desta temporada do programa disse que a cantora também não via com bons olhos o bom relacionamento dele com Juliette.

"Eu tinha um carinho muito grande pela Juliette, e as pessoas julgaram muito ela", afirmou. "Até a Karol estava com ciúmes dela, o que também não fazia sentido. A gente brincava muito um com o outro, a Juliette me ofereceu formar um casal 'fake' e foi muito engraçado."

Porém, assim como com Carla, ele diz que não chegou a se interessar de fato por outra participante que não fosse a cantora. "Eu vi na Karol uma pessoa boa, no começo", contou. "Espontânea, alegre, sorridente. Era a pessoa que me fazia rir na casa."

"Eu imaginava que o relacionamento poderia até ir mais à frente", avaliou. "Só que quando me relaciono com alguém, gosto de analisar um pouco a pessoa. Era o que eu estava fazendo com a Karol, e deixei isso claro para ela. Mas ela meio que se assustou, falou que eu não estava dando atenção."

Ele disse que o barraco que Karol fez com Carla o deixou muito retraído e mal visto pelo resto da casa. "Acho que ela manipulou muito a galera", contou. "Talvez eu não fosse tão votado se a questão fosse só a afinidade, porque eu já estava mais perto de muita gente. Mas aí veio a surpresa, toda a situação envolvendo a mim, a Carla e o Arthur, o queridômetro virou uma bagunça e eu fui parar no paredão."

O capixaba disse que quer levar para a vida a amizade com Gilberto, Juliette, Sarah e Lucas Penteado --ele confirmou estar torcendo para os três primeiros chegarem à final. "Além dos quatro, eu gostaria de trazer também a amizade do Arthur", disse. "Mas acho que no jogo ele está perdido."

Bil também fez uma avaliação da experiência dele na casa mais vigiada do Brasil. "Foi uma passagem proveitosa, não imaginava que seria tão cheia de aprendizados", afirmou. "Mas um pouco triste também por eu ter sido julgado lá dentro por diversas coisas e, principalmente, pelos amigos que eu achava que tinha."

"Fiquei decepcionado porque o Nego Di e o Projota eram dois caras que eu respeitava muito", lembrou. "Mas agora eu estou bem melhor do que estava lá dentro. Vou levar isso como aprendizado. Eu queria muito participar do BBB, não à toa me inscrevi quatro vezes, e na quarta deu certo."