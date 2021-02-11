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Tiago Leifert nega saída da Globo e pedido para deixar "BBB"

"Não pedi para sair do BBB, não estou com esse plano", afirmou o apresentador, que também revelou ter relação estreita com Boninho

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 08:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2021 às 08:15
O apresentador do BBB 21, Tiago Leifert
O apresentador do BBB 21, Tiago Leifert Crédito: Globo/João Cotta
Tiago Leifert, 40, negou nesta quarta-feira (10) ter pedido para sair do BBB 21 (Globo). O boato de que ele havia alegado desgaste emocional para se afastar da atração estava circulando na internet desde terça-feira (9).
"Fiquei sabendo que deram uma notícia que na terça-feira eu pedi para sair do Big Brother por desgaste emocional", disse nas redes sociais. "Não é verdade. Isso não aconteceu."
"Não pedi para sair do BBB, não estou com esse plano", afirmou. "Estou amando fazer o BBB, como sempre. Amava como telespectador e amo fazer o programa."
"Vocês estão vendo. Eu me emociono, dou risada, fico bravo... vivo aquele negócio", continuou. "Estou assistindo neste momento. Não paro de trabalhar no Big Brother Brasil nem na minha folga, que é quarta-feira."
Ele também afirmou que é muito próximo da direção do programa. "Boninho e [Rodrigo] Dourado, que são os dois diretores com os quais eu trabalho, são meus oráculos, meus gurus, que me orientam, me escutam e eu amo de paixão", contou. "São meus amigos."
"Quando minha mulher estava grávida, contei para eles", disse. "Quando minha filha nasceu, liguei para eles. Eles são pessoas que vão ficar na minha vida para sempre. Não há nenhum desgaste entre nós. A gente tem uma intimidade imensa, a gente conversa pra caramba e decide as coisas no Big Brother. Eles são dois líderes maravilhosos."
Antes de terminar, ele fez questão de negar mais uma vez a notícia falsa. "Isso não está acontecendo", disse. "Não estou desgastado. Estou cansado, mas não desgastado. Cansado fisicamente, preciso dormir. Tenho dormido pouco, ainda mais com criança pequena".

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Ele ainda disse que almoçou na terça-feira com o diretor, mas que não houve qualquer pedido para sair do programa. "Não houve essa conversa, não pedi para sair do Big Brother Brasil", finalizou. "Ontem eu almocei com o Boninho e a gente falou de coisas da vida. A gente só celebrou o Big Brother Brasil e o quanto a gente ama o programa."

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