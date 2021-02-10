Aos 90 anos, Silvio Santos é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo

De acordo com a filha Rebeca Abravanel, Silvio Santos foi vacinado contra a Covi-19 na tarde desta quarta-feira (10) Crédito: Reprodução/Instagram @rebecaabravanel

Silvio Santos, de 90 anos, foi vacinado nesta quarta-feira (10) contra a Covid-19. A informação foi divulgada por Rebeca Abravanel, uma das filhas dele, nas redes sociais.

"Vacinado!!!!!!!!!! Agradecendo muito a Deus por esse momento!", escreveu ela na legenda da foto, que mostra o apresentador junto a enfermeiras em um posto de vacinação.

A publicação recebeu diversos comentários, inclusive de familiares. "Graças a Deus", disse Silvia Abravanel, outra das filhas. O jogador Alexandre Pato, marido de Rebeca, escreveu: "Que demais!!!".

O dono do SBT se junta a um grupo de famosos com idade avançada que já receberam a imunização. Entre eles, estão Stênio Garcia, 88, que foi imunizado dentro do carro em um posto de drive-thru no Rio de Janeiro, na terça-feira (9).

No mesmo dia, o ator Ary Fontoura, 88, tomou a primeira dose da imunização contra a Covid-19, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais tomando a vacina dentro do carro.

O ator Ary Fontoura, de 88 anos, foi vacinado contra a Covid nesta terça-feira, 9 de fevereiro, no Rio Crédito: Reprodução/Instagram portalg1

Fora do veículo, Fontoura comemorou que chegou a hora de tomar a vacina tão aguardada e defendeu a imunização dizendo: “Vacina sim”. A mesma frase escrita na camiseta que usava.