Aos 90 anos, Silvio Santos é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo

Silvio Santos, de 90 anos, foi vacinado nesta quarta-feira (10) contra a Covid-19. A informação foi divulgada por Rebeca Abravanel, uma das filhas dele, nas redes sociais.
"Vacinado!!!!!!!!!! Agradecendo muito a Deus por esse momento!", escreveu ela na legenda da foto, que mostra o apresentador junto a enfermeiras em um posto de vacinação.
A publicação recebeu diversos comentários, inclusive de familiares. "Graças a Deus", disse Silvia Abravanel, outra das filhas. O jogador Alexandre Pato, marido de Rebeca, escreveu: "Que demais!!!".
O dono do SBT se junta a um grupo de famosos com idade avançada que já receberam a imunização. Entre eles, estão Stênio Garcia, 88, que foi imunizado dentro do carro em um posto de drive-thru no Rio de Janeiro, na terça-feira (9).
No mesmo dia, o ator Ary Fontoura, 88, tomou a primeira dose da imunização contra a Covid-19, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais tomando a vacina dentro do carro.
Fora do veículo, Fontoura comemorou que chegou a hora de tomar a vacina tão aguardada e defendeu a imunização dizendo: “Vacina sim”. A mesma frase escrita na camiseta que usava.
“O dia mais aguardado! Feliz, emocionado, esperançoso? Nem sei, tanta coisa junto. Boa terça a todos! Viva a ciência, Butantã e Fiocruz”, escreveu em seu perfil no Instagram seguido por 2,4 milhões de pessoas.