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Xuxa Meneghel participa do quadro Visitando o Passado no "Caldeirão do Huck"

A apresentadora retornou ao palco do programa após 11 anos. Acreditando que só iria relembrar sua carreira, a apresentadora foi surpreendida com a gravação do quadro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 fev 2021 às 15:56

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 15:56

A apresentadora Xuxa Meneghel
A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel
A apresentadora, atriz e cantora Xuxa Meneghel, 57, esteve nas gravações do programa Caldeirão do Huck (Globo), e ficou surpresa ao saber que faria o quadro Visitando o Passado, na tarde da última segunda-feira (8). Sua primeira aparição no programa foi em 2010, e agora, 11 anos depois, a artista retorna aos estúdios de gravação.
Ela pensava que iria apenas relembrar pontos de sua carreira, mas no quadro, teve a oportunidade de revisitar o apartamento em que morou na infância, com seus pais e os quatro irmãos, quando a família mudou do sul do Brasil para o sudeste. "É tanta história", disse Luciano Huck sobre as participações da rainha dos baixinhos no Caldeirão.
"A gente aqui de volta a esse camarim é importante. Quando eu vim nesse estúdio pela primeira vez foi no começo de 2000 e quem me recebeu nesses mesmos camarins foi a loira", continuou o apresentador. A Rede Globo ainda não divulgou a data exata em que o programa vai ao ar, mas afirma que tem previsão de exibição ainda este mês.
Nos bastidores das gravações, ela estava acompanhada do namorado, Junno Andrade, pela filha, Sasha, e do genro, João Figueiredo. A jovem estudante de moda foi pedida em casamento pelo cantor gospel há menos de uma semana.
Além disso, Xuxa fará um documentário em parceria com o Globoplay. Recentemente, a artista deixou a Record após cinco anos de trabalho na emissora, e passagens em programas como The Four, Programa Xuxa Meneghel e Canta Comigo All Stars.

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