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Bruno Gagliasso discute com Collor nas redes sociais

O ator de 38 anos  criticou a aproximação do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) com o ex-presidente e atual senador Fernando Collor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 fev 2021 às 17:24

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 17:24

Bruno Gagliasso desabafou em seu perfil no Instagram
Bruno Gagliasso desabafou em seu perfil no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram oficial Bruno Gagliasso
Bruno Gagliasso, 38, trocou farpas com o senador Fernando Collor (PROS-AL) nas redes sociais. O ator criticou a aproximação do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) com o ex-presidente.
"Chega a ser uma piada esse presidente que representaria tudo de 'novo' trazer para ser seu conselheiro econômico um sujeito que fez tantas famílias sofrerem com sua política econômica", reclamou. "BolsoCollor é um escárnio."
Ativo nas redes sociais, o perfil de Collor respondeu à menção ironizando o ator. "Sujeito, para de espernear e querer lacrar", escreveu. "Aproveita o tempo vago e vai fazer algo de útil pelo Brasil. Se não conseguir, vai para Noronha e para de encher o saco."
A resposta não agradou ao ator, que fez uma réplica. "Está querendo palco, irmão?", disse. "Eu não ganho dinheiro do povo para estar no Twitter ofendendo os brasileiros. Eu sou um brasileiro pagador de impostos e você é meu funcionário. Vai trabalhar e me respeite."
Várias pessoas passaram a se manifestar a favor de Gagliasso e lembraram do confisco das cadernetas de poupança durante o governo Collor. Foi o caso da atriz Fabiula Nascimento. "O Collor acabou com a vida da minha família, com os sonhos do meu irmão. Anos para nos recuperar", escreveu.
Com a repercussão negativa, a mensagem do senador foi apagada. Mesmo assim, o ator falando da postura do político nas redes sociais. "Num país decente, o político me apresentarias o trabalho dele, com educação, para que eu mudasse ou não de opinião", avaliou. "No Brasil o sujeito se acha no direito de xingar o povo. É inacreditável."

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