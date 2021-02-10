Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

BBB 21: Deputado acusa Lumena de cometer 'racismo contra pessoas brancas'

Anderson Moraes do PSL quer que a sister seja expulsa do reality
Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 10:58

Deputado estadual Anderson Moraes e o presidente Bolsonaro Crédito: Instagram/deputadoandersonmoraes
O deputado estadual Anderson Moraes, do PSL, apresentou uma notícia-crime contra a participante do BBB 21, Lumena, na Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, nesta terça-feira (9). O pedido do político espera a abertura de um inquérito para apurar a prática de "racismo reverso" da psicóloga baiana.
No último sábado (6), após a Prova do Anjo, a sister fez críticas sobre a aparência da participante Carla Diaz, em uma conversa com Karol Conká. A psicóloga chamou a atriz de "Sem melanina", "desbotada" e "olho de boneca assassina".
Lumena em momento do BBB 21 Crédito: Globo
Para o parlamentar, a fala da participante foi pejorativa e uma ofensa generalizada à raça branca. "Um caso claro de racismo de duas jovens negras contra pessoas brancas", disse. "Pedi para a Decradi apurar os fatos e se manifestar pela expulsão dela do programa. Se fosse o contrário, o que seria igualmente crime, já teriam se mobilizado para combater o racismo", finalizou.
"Protocolamos uma notícia crime contra a participante Lumena pela fala pejorativa e ofensiva generalizada à raça branca", escreveu o político em uma publicação em seu Instagram. Anderson quer que Lumena seja expulsa do programa.
A sister já esteve em diversas discussões no reality, e as ofensas à atriz ocorreram após o episódio da briga de Karol Conká e Carla Diaz. Procurados, tanto o deputado estadual quanto a Decradi não se pronunciaram sobre o assunto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Racismo Rede Globo Televisão BBB Reality show Globoplay BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados