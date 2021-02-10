Anitta manda recado para Arcrebiano após paredão: "Eu te banco"

Ao que tudo indica, Anitta está mesmo disposta a viver um romance com Arcrebiano, o coach de crossfit capixaba do "BBB 21". Pouco tempo depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil, o bonitão recebeu um recado da Poderosa, que foi às redes sociais para falar sobre a saída do ex-brother.
Em seu perfil do Twitter, Anitta começou: "A gente te faz rir, Bil".
Em seguida, a cantora se preocupou se os apresentadores iriam repassar suas mensagens para Arcrebiano, que naquele momento participava do Bate-Papo BBB com a ex-BBB Ana Clara. E voltou a se manifestar.
"Não vão mandar meu recado não? É o Brasil que está querendo não sou eu (essa última frase se lê com K). Eu te banco, Bil", escreveu, aproveitando para alfinetar Karol Conká.