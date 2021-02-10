Médico famoso, modelo, advogada: que fim levaram os ex-BBBs capixabas?

Gizelly Bicalho (BBB 20)

Juliana Brandão ficou conhecida como "a roqueira do BBB 5". Ela participou da mesma edição que tornou Jean Wyllys e Grazi Massafera famosos. Depois de sair da casa, tornou-se fotógrafa, se casou e teve uma filha. Em uma entrevista ao jornal Extra, a bonita havia afirmado que "viu que aquele mundo não era para ela", em suas próprias palavras, e decidiu se afastar um pouco dos holofotes. Atualmente, tem pouco mais de 16 mil seguidores só em seu perfil particular do Instagram. No profissional, de fotografia, contabiliza mais de 30 mil seguidores.

Antes de entrar para a casa mais vigiada do Brasil, Marcos Parmagnani Silva trabalhava em um hotel e estudava Eletrotécnica. Foi longe no programa, sendo eliminado a duas semanas da final. Na vida pós-BBB, atuou como chef em restaurantes de Vitória até abrir seu próprio negócio, uma pizzaria que faz muito sucesso na Praia do Canto, em Vitória. No "BBB", acabou se envolvendo em algumas polêmicas amorosas, mas nada que atrapalhasse o empresário a seguir com a vida dele normalmente.

Wesley foi um dos ex-BBBs que o Espírito Santo colecionou que menos dependeu da fama de ex-reality para viver depois de ser eliminado do programa. Ele seguiu com os estudos em Medicina, se formou e hoje em dia tem mais de 430 mil seguidores só no Instagram, que o acompanham tanto na vida profissional como na vida pública. Ele faz atendimentos em São Paulo e no Espírito Santo, escreveu o livro "Jejum Quebrando Mitos" e também trabalha como palestrante. É claro que, se surgir oportunidade, o bonitão não deixa de participar de campanhas publicitárias ou fazer presenças vip que encham os olhos.

André Martinelli já era "famosinho" no Espírito Santo antes mesmo de entrar para o reality da Globo. Mas, depois de aparecer para o Brasil todo, consagrou a fama nos quatro cantos do país. Ele, que já era entusiasta do mundo fitness, se firmou ainda mais nesse mercado, além de, atualmente, tocar trabalhos como modelo e empresário. Nas redes sociais, mantém um público de mais de 823 mil seguidores. Como todo ex-BBB, o bonitão também faz presenças vip e campanhas publicitárias na web. Atualmente, ele adianta à reportagem que vai se dedicar um pouco mais às redes sociais.

Julia Nunes foi considerada uma das BBBs mais bonitas da edição em que participou. Apesar da passagem rápida pela casa - cinco dias -, acabou virando modelo e passou a fazer presenças vip logo após a saída. Ela é dona de alguns empreendimentos ligados à moda no Espírito Santo e, atualmente, divide bastante a agenda entre o Estado e São Paulo. Só no Instagram, tem mais de 519 mil seguidores.

Rafael Licks é gaúcho, mas de coração capixaba. Quando entrou no "BBB", ele morava em Vitória e já recebia elogios pela beleza. Um exemplo foi o ex-BBB Serginho, que o chamou de "magia". E não é à toa que, até hoje, o bonitão trabalha como modelo e é também ator. Empreendedor, o ex-brother também criou uma marca de alimentos congelados e é chef de cozinha. Em entrevistas a portais de entretenimento do Brasil todo, ele anunciou que deixaria de morar em Vitória, onde vivia com a família, para poder investir mais nos negócios. Até agora, parece que a fórmula do rapaz deu certo.

Depois de passada a fama do "BBB", Manoel Rafaski trabalhou até na construção civil nos Estados Unidos. Em meados de 2019, em entrevista à revista Quem, ele revelou que precisava de um tempo para se reencontrar e decidiu fazer até serviços de pedreiro na Terra do Tio Sam para espairecer. Como André, também faz presenças vip e trabalhos como modelo. Atualmente, tem mais de 827 mil seguidores só no Instagram.

Não bastasse um Rafaski, a edição 17 do reality da Globo teve dois deles. Juntos, eles viraram os "Gêmeos do BBB" e por um bom tempo surfaram nessa onda. Em 2018, Antonio acabou se envolvendo em uma polêmica por supostamente ter se negado a registrar sua filha, mas em pouco tempo resolveu o problema e assumiu a criança. Apesar de o episódio ter prejudicado a imagem do bonitão, ele ainda trabalha da mesma forma que o irmão: com presenças vip e campanhas publicitárias, além de projetos comerciais nas redes sociais, é claro.

Por pouco Daniel, o Caon da Casa de Vidro do "BBB 20", não se consagra, realmente, um ex-BBB. Apesar disso, é assim que ele tem sido referenciado nos últimos tempos. É que o cantor capixaba que mora em Goiânia foi selecionado para o confinamento da Casa de Vidro no ano passado, dentro de um shopping do Rio de Janeiro, mas não foi votado pelo público para continuar no reality da Globo. Ele se dedica à música e à vida de influenciador no Instagram, onde tem mais de 1,6 milhão seguidores. Recentemente, anunciou que está namorado com a ex-BBB Rafa Kalimann.