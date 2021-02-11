"BBB 21": Arcrebiano dá "pisão" em Karol Conká após ela debochar de beijo

Karol Conká levou um "pisão" daqueles de Arcrebiano - só ainda não sabe do acontecido.
Dentro do "BBB 21", a rapper revelou saudade do beijo do capixaba e disse que queria ter a sensação amorosa de novo. "Queria beijar, mas não tem mais", lamentou, em conversa durante a festa do líder na madrugada desta quinta (11).
Ao saber da declaração da sister, o coach de crossfit de Vila Velha postou no Twitter: "Mas não era uma lixa?".
A frase é uma lembrança ao deboche que Karol fez após a cena romântica dos dois. Na ocasião, a cantora disse que a língua do capixaba parecia um lixa e que o beijo não havia sido bom.