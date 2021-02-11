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"BBB 21": Arcrebiano dá "pisão" em Karol Conká após ela debochar de beijo

Coach de crossfit de Vila Velha foi à web retrucar uma fala de Karol Conká dentro do reality. Durante a festa do líder desta quarta (10), ela disse estar com saudades do beijo do capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2021 às 08:58

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 08:58

O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo, o Bil
O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo, o Bil Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo
Karol Conká levou um "pisão" daqueles de Arcrebiano - só ainda não sabe do acontecido. 
Dentro do "BBB 21", a rapper revelou saudade do beijo do capixaba e disse que queria ter a sensação amorosa de novo. "Queria beijar, mas não tem mais", lamentou, em conversa durante a festa do líder na madrugada desta quinta (11). 
Ao saber da declaração da sister, o coach de crossfit de Vila Velha postou no Twitter: "Mas não era uma lixa?". 

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A frase é uma lembrança ao deboche que Karol fez após a cena romântica dos dois. Na ocasião, a cantora disse que a língua do capixaba parecia um lixa e que o beijo não havia sido bom. 

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