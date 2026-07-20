Andy Burnham assume como primeiro-ministro do Reino Unido nesta segunda; entenda desafios do novo premiê

Andy Burnham assumiu a liderança do Partido Trabalhista na sexta-feira e vai se tornar novo primeiro-ministro nesta segunda Crédito: PA Media

O processo de transição começará com Keir Starmer se reunindo com o Rei Charles 3º para apresentar formalmente sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro.

Logo em seguida, o rei se reunirá com Burnham e o convidará a formar um governo. Assim que Burnham aceitar, ele se tornará oficialmente o primeiro-ministro do Reino Unido.

Ambas as reuniões costumam ocorrer no Palácio de Buckingham.

Depois, Burnham seguirá para Downing Street, endereço oficial do gabinete do primeiro-ministro, onde provavelmente fará um discurso em frente ao número 10.

Na semana passada, Burnham já havia assumido a liderança do Partido Trabalhista no lugar de Keir Starmer, após conquistar o apoio dos parlamentares da legenda.

Burnham chega a Downing Street herdando problemas complexos que sucessivos primeiros-ministros e governos tentaram enfrentar — na maioria das vezes, sem sucesso.

Na sexta-feira, ao assumir a liderança dos Trabalhistas, Burnham fez um discurso no qual se comprometeu a construir um partido unido, praticar um novo tipo de política, ser um líder para todo o país e descentralizar o governo. Ele também prometeu a construção de novas moradias, a revitalização dos centros comerciais e melhorias na educação.

Quem é Andy Burnham?

Burnham nasceu em Liverpool, em 1970, e cresceu em Cheshire. Torcedor do Everton, ele é um apaixonado por esportes. Burnham estudou literatura inglesa na Universidade de Cambridge e trabalhou inicialmente com jornalismo, antes de ingressar na política quando tinha pouco mais de 20 anos.

Foi eleito deputado pela primeira vez em 2001 e ocupou cargos no gabinete do ex-primeiro-ministro Gordon Brown, antes de deixar o cargo de deputado em 2017.

Nesse período, concorreu duas vezes à liderança do Partido Trabalhista, sendo derrotado em ambas as ocasiões.

Mais recentemente, Burnham atuou como prefeito de Manchester, cargo que ocupou de 2017 até o mês passado.

Durante sua gestão como prefeito, foi elogiado pelo trabalho de transformação do sistema de transporte da região e consolidou uma forte reputação como porta-voz do Norte da Inglaterra.

Ele chegou ao cargo de primeiro-ministro devido a diferentes crises no governo de Keir Starmer, que chegou ao poder em 2024.

Starmer obteve uma vitória esmagadora nas eleições gerais há dois anos, mas começou a perder o apoio popular poucas semanas após assumir o cargo em Downing Street, devido a uma série de decisões políticas consideradas equivocadas e mudanças bruscas de rumo.

Crises no governo de Keir Starmer abriram caminho para Andy Burnham chegar ao poder Crédito: PA Media

A gota d'água para muitos parlamentares trabalhistas foi o desempenho avassalador do partido de direita Reform UK nas eleições locais de maio, o que levou muitos a temer que o líder do partido, Nigel Farage, vencesse as próximas eleições gerais.

Burnham nutria há muito tempo a ambição de liderar o Partido Trabalhista, mas só poderia disputar o cargo máximo se estivesse exercendo um mandato parlamentar.

Ele retornou ao Parlamento há um mês, após vencer a eleição para deputado do seu distrito. Sua vitória sobre o candidato do Reform convenceu muitos parlamentares trabalhistas de que ele é o nome ideal para substituir Starmer.

Outros nomes de peso do partido — como o ex-secretário de Saúde Wes Streeting — abriram mão de suas próprias ambições de liderança e declararam apoio a Burnham, juntando-se à esmagadora maioria dos parlamentares trabalhistas.

Isso significa que ele assumiu a liderança do partido sem enfrentar disputa interna.

No Reino Unido, os primeiros-ministros não são eleitos diretamente — ao contrário dos presidentes do Brasil ou dos EUA —, mas sim escolhidos como líderes do partido que detém a maioria dos assentos na Câmara dos Comuns, no Parlamento.

Isso permite que o Reino Unido troque de primeiro-ministro sem a necessidade de novas eleições, algo que tem ocorrido com frequência crescente nos últimos anos.

Burnham poderia convocar eleições gerais ao assumir o cargo de primeiro-ministro, mas ele parece ter descartado essa possibilidade.

Poucos líderes internacionais comentaram a ascensão de Burnham ao poder.

O presidente dos EUA, Donald Trump, não falou muito sobre Burnham até o momento, mas disse suspeitar que ele seja "extremamente liberal". Ambos estão em lados opostos do espectro político.

A Rússia afirmou não esperar mudanças em suas relações precárias com o Reino Unido sob o comando de Burnham. O apoio britânico à Ucrânia e a hostilidade russa em relação ao Reino Unido têm sido aspectos centrais da história recente entre os dois países.

Na Ucrânia, há certa preocupação com o risco de instabilidade política no Reino Unido. Starmer declarou que o apoio do Reino Unido "não vacilará" quando o novo primeiro-ministro assumir o cargo.

Desafios

Burnham afirmou que manterá, em linhas gerais, as políticas com as quais o Partido Trabalhista foi eleito em 2024 — em particular, não vai aumentar as alíquotas principais do imposto de renda, do imposto sobre valor agregado ou da contribuição para a seguridade social.

No entanto, ele também começou a apresentar alguns planos políticos próprios.

Uma prioridade fundamental será transferir mais poder do Parlamento para os conselhos locais e autoridades regionais. Isso envolveria conceder maior controle em áreas como habitação e transporte.

Como parte dessa iniciativa, ele pretende criar uma equipe de apoio em Manchester, a mais de 240 quilômetros ao norte de Londres.

Burnham também deu pistas sobre seus planos para assistência social, cuidados sociais, imigração e defesa — e sugeriu que a criação de um imposto sobre grandes fortunas poderia estar em pauta —, mas, em muitas áreas, ainda não anunciou políticas específicas.

Ele também precisará nomear ministros para cargos-chave em seu gabinete, como para Finanças, Interior e Relações Exteriores.

Burnham terá pela frente uma série de desafios nos quais outros primeiros-ministros recentes fracassaram.

Falta de oportunidades para jovens é um dos desafios do novo premiê britânico Crédito: BBC/ISCRE

Entre os mais urgentes estão o aumento acelerado dos gastos com benefícios por incapacidade e doenças, impulsionado pelo crescimento do número de pessoas pedindo esses benefícios, e a pressão para elevar os investimentos em defesa para cumprir as metas da aliança militar Otan.

O Reino Unido também tem problemas de habitação e emprego entre jovens. A meta trabalhista de construir 1,5 milhão de moradias está longe de ser alcançada, com apenas 204 mil entregues até março, e a proposta de Burnham de implementar um amplo programa de construção de habitações populares exigiria investimentos públicos significativos.