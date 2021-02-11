"BBB 21": Karol após beijo de capixaba Arthur com Carla: "Fui chorar"

Nessa oportunidade, Karol se aproximou e foi opinar com a atriz sobre o beijo que ela e o capixaba protagonizaram horas antes. "Eu estou respeitando aquele luto, mas eu estou muito feliz. Fui chorar num canto escondido porque vi vocês se beijando", disse.

Em seguida, Karol foi desabafar com Pocah: Ai, que saco! Eu não queria gostar dela (Carla). Seria mais fácil. Aqui tem todo um jogo, mas eu sou muito coração. Eu só queria mostrar que eu estava muito feliz pelos dois. Mas ela é brava, não sei se ela queria que a gente estivesse aqui. Ela sabe que não me engana. Eu falei 'eu posso ficar aqui, porque eu respeito muito o luto' ela fez assim, como quem diz 'nem fale".