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Quis desabafar!

"BBB 21": Karol após beijo de capixaba Arthur com Carla: "Fui chorar"

Rapper foi falar com Carla Diaz sobre o beijão dela com o capixaba Arthur e, sem muita resposta, desabafou com Pocah ainda na festa do líder na manhã desta quinta (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2021 às 09:43

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 09:43

BBB 21: a rapper Karol Conká conversa com Pocah durante fim de festa
BBB 21: a rapper Karol Conká conversa com Pocah durante fim de festa Crédito: TV Globo/Reprodução
Já no fim da festa do líder, na manhã desta quinta (11), Karol Conká, Pocah e Arthur conversavam no jardim da casa mais vigiada do Brasil. Pouco tempo depois, Carla Diaz saiu do quarto, de pijama, e falou brevemente com os colegas de confinamento do "BBB 21". 
Nessa oportunidade, Karol se aproximou e foi opinar com a atriz sobre o beijo que ela e o capixaba protagonizaram horas antes. "Eu estou respeitando aquele luto, mas eu estou muito feliz. Fui chorar num canto escondido porque vi vocês se beijando", disse. 
Carla ouviu, mas não pareceu estar muito interessada na conversa, então não deu atenção para a sister e foi embora. 

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Em seguida, Karol foi desabafar com Pocah: Ai, que saco! Eu não queria gostar dela (Carla). Seria mais fácil. Aqui tem todo um jogo, mas eu sou muito coração. Eu só queria mostrar que eu estava muito feliz pelos dois. Mas ela é brava, não sei se ela queria que a gente estivesse aqui. Ela sabe que não me engana. Eu falei 'eu posso ficar aqui, porque eu respeito muito o luto' ela fez assim, como quem diz 'nem fale". 
Pocah também não respondeu e continuou dançando. 

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