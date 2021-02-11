O capixaba é lerdo no flerte? Internautas questionam pegada de Arthur

Não adiantou o beijão de Arthur e Carla Diaz surpreender durante a festa do líder do "BBB 21" na madrugada desta quinta (11): os internautas questionaram com força a demora do capixaba em tomar uma atitude com a atriz. E não só o bonitão acabou sendo colocado em xeque, senão todos os homens do Espírito Santo, que começaram a ter a pegada questionada pelos entusiastas de reality da internet.
No Twitter, antes de o beijo acontecer, internautas torciam para que Arthur tomasse logo uma iniciativa com Carla para que os dois, finalmente, ficassem juntos. "Arthur quer sertanejo para chegar na Carla. Nego Di falou que não tem mais que esperar música. Esse cara é muito lerdo", questionou uma internauta na web.
Antes da festa, Nego Di e Projota chegaram a conversar com Arthur no quarto do líder sobre a falta de iniciativa dele com Carla. Durante o bate-papo, a dupla de amigos do capixaba disse que a atriz também não demonstrava interesse pelo crossfiteiro. E a web não perdoou:
Internautas também embalaram os posts falando sobre os homens do Espírito Santo no geral e compararam a "lerdeza" de Arthur de forma generalizada. Até antes das discussões em torno da festa desta madrugada (11), usuários do Twitter levantavam o debate sobre o tema: