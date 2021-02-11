O capixaba é lerdo no flerte? Internautas questionam pegada de Arthur

BBB 21: Arthur e Carla Diaz se beijão durante festa do líder Crédito: TV Globo/Reprodução

No Twitter, antes de o beijo acontecer, internautas torciam para que Arthur tomasse logo uma iniciativa com Carla para que os dois, finalmente, ficassem juntos. "Arthur quer sertanejo para chegar na Carla. Nego Di falou que não tem mais que esperar música. Esse cara é muito lerdo", questionou uma internauta na web.

Arthur quer sertanejo para chegar na Carla. Nego Di falou que não tem mais que esperar música. Esse cara é muito lerdo!!! #BBB21 — Bárbara Saryne (@BarbaraSaryne) February 11, 2021

Antes da festa, Nego Di e Projota chegaram a conversar com Arthur no quarto do líder sobre a falta de iniciativa dele com Carla. Durante o bate-papo, a dupla de amigos do capixaba disse que a atriz também não demonstrava interesse pelo crossfiteiro. E a web não perdoou:

Pessoal: "Esse Arthur é lindo, mas é muito lerdo"



Eu: feio e lerdo — Luke (@yLukez) February 11, 2021

E a gente q achava q o fiuk era o lerdo, mas até o fiuk já pegou a Thaís



enquanto isso o Arthur: https://t.co/XyHcCRNB2g — isabela (@heyybela) February 10, 2021

beijo entre carla e arthur eu vou dar 6.5



gil e lucas foi um 10

karol conka e acrebinanarto nao tem nota pois abuso. — cauezão (@cauemoura) February 11, 2021

Carla e arthur são tão bonitinhos porém arthur é um banana ai todo lerdo — Nah (@nahcatarina_) February 11, 2021

Internautas também embalaram os posts falando sobre os homens do Espírito Santo no geral e compararam a "lerdeza" de Arthur de forma generalizada. Até antes das discussões em torno da festa desta madrugada (11), usuários do Twitter levantavam o debate sobre o tema:

Arthur é o típico homem capixaba de que todas minhas amigas reclamam. Lerdo e com ego inflado — paulin pr (@ricarddopaulin) February 10, 2021

É o exemplo clássico do homem hetero e LERDO capixaba!!! Mulherada aqui sofre!!! Rs — Fernanda D Garcia (@FernandaDadalto) February 11, 2021