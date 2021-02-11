Justiça

Polícia abre inquérito para averiguar intolerância religiosa no BBB

Deputado abriu denúncia contra Nego Di, Projota, Lumena e Karol Conká no MP do Rio de Janeiro; imagens serão pedidas à produção
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2021 às 15:23

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 15:23

BBB 21: Nego Di consola Karol Conká no jardim
BBB 21: Nego Di consola Karol Conká no jardim Crédito: TV Globo/Reprodução
A Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) instaurou inquérito para investigar caso de intolerância religiosa no BBB 21. O deputado estadual Átila Nunes (MDB-RJ) abriu uma denúncia contra Nego Di, Projota, Lumena e Karol Conká ao Ministério Público do Rio de Janeiro, afirmando que os quatro confinados haviam praticado o crime. De acordo com a Polícia Civil, imagens do programa serão solicitadas para análise.
O quarteto teria zombado de uma entidade religiosa de matriz africana e atrelado cunho sexual a ela em uma conversa com o ex-BBB Lucas Penteado. "Não me restou outra opção do que encaminhar uma denúncia ao Ministério Público dos participantes do BBB Nego Di, Projota, Karol Conká e Lumena por vilipêndio religioso, crime caracterizado no Código Penal. E pedir à DECRADI [Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância] para requisitar as gravações", escreveu o político em suas redes sociais nesta quinta-feira (11).
"As referências extremamente ofensivas acompanhadas de chacotas dos quatro participantes a uma entidade das religiões de matrizes africanas estimulam o preconceito e os ataques à Umbanda e ao Candomblé. Dificilmente eles se refeririam dessa forma a Nossa Senhora ou à Biblia", completou na publicação.
Em uma outra publicação o deputado descreve a cena em que o ato acontece: "'Eu xangôzei', disse o humorista (Nego Di), arrancado gargalhadas dos colegas. 'Cheguei a xangôzar no quarto, véi', completou. Depois, foi a vez de Karol Conká fazer o deboche. 'Você falando é muito engraçado'", começou.
"'Eu chamei Xangô, véi', disse a rapper, imitando os trejeitos de Lumena. Apesar de estarem ridicularizando uma religião de matriz africana, Lumena caiu na gargalhada e ainda lembrou uma conversa que teve com Lucas. 'Eu xangozei. Eu estou pelo certo com meu orixá, você está pelo errado. Ele está te abandonando', disse a baiana", finalizou o deputado.
Nesta terça-feira o deputado Anderson Moraes (PSL-RJ) apresentou uma notícia-crime contra a participante do BBB 21 Lumena, também na Decradi, a acusando de praticar "racismo contra pessoas brancas". A Delegacia confirmou a presença do deputado.

