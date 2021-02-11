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Lucas agradece vaquinha e desmente ter recebido doações de artistas

"Ouvi alguns boatos surgindo na internet de que eu ganhei um, dois, três e quatro milhões, casa, carro, iate e helicóptero. Infelizmente, eles não são verdadeiros", disse o ator
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 fev 2021 às 15:35

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 15:35

BBB 21: o ator Lucas Penteado na sala da casa
BBB 21: o ator Lucas Penteado na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Ao abandonar o Big Brother Brasil 21 neste domingo, 7, Lucas Penteado recebeu o apoio dos fãs e artistas na Internet, que mandaram palavras de apoio e até duas vaquinhas virtuais com o intuito de arrecadar o dinheiro do prêmio do reality show para o ator. Porém, surgiram também boatos de que ele teria recebido milhões em doações de famosos, além de casa, carro e outros bens. Em suas redes sociais, Lucas desmentiu as notícias falsas.
"Ouvi alguns boatos surgindo na internet de que eu ganhei um, dois, três e quatro milhões, casa, carro, iate e helicóptero. Infelizmente, eles não são verdadeiros. A única coisa que a gente conseguiu reunir é aquela graninha que está no crowdfunding, na vaquinha virtual", disse o ator em vídeo. Um dos boatos envolvia o jogador Neymar, que se manifestou nas redes sociais em defesa do ex-BBB.
Ele também agradeceu às campanhas oficiais de crowdfunding. "Aliás, gente, muito obrigado por me ajudarem a realizar o sonho da minha mãe. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Esse é o meu maior sonho por ser o sonho dela. Certo, família? Percebi que até o final do ano, provavelmente, mamãe vai passar o natal e ano novo na casa nova dela".

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As duas vaquinhas virtuais, ambas chamadas "Um milhão e meio para o Lucas", estão no ar. Uma delas, organizada pelo site Sensacionalista, arrecadou R$ 143.520 apoiados por mais de 4.500 pessoas em 4 dias. A outra campanha, criada por Desabafo Social, já reuniu R$ 210.488 apoiados por mais 6.500 pessoas em 3 dias.

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