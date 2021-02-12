Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 21

Caio é o Anjo da semana e dá castigo do monstro para Fiuk e Camilla

Fiuk ficou bastante abalado com decisão de colega: 'Não esperava'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 fev 2021 às 16:07

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 16:07

Caio vence Prova do Anjo
Caio vence Prova do Anjo - Globo Crédito: Globo
Caio foi o vencedor da Prova do Anjo realizada na tarde desta sexta-feira (12) no Big Brother Brasil 21. Como parte de seu prêmio, ele atribuiu a Fiuk e Camilla o castigo do Monstro. Assim, o casal terá que ficar vestido de carta de baralho até domingo (15), apresentando-se no jardim sempre que uma música tocar.
Além de Caio, também puderam fazer a prova Projota, João Luiz, Viih Tube, Fiuk, Sarah, Gilberto e Lumena, por definição em sorteio. Cada um deles teve que passar por um circuito com diferentes tipos de desafio até encontrarem um cartão do PicPay. Fiuk e Lumena foram desclassificados por infrações.
Caio fez o melhor tempo, completando a prova em 78 segundos. Atrás dele, ficou Projota, com o tempo de 89 segundos. O anúncio do melhor tempo foi comemorado muito por Caio, que chorou abraçado a Rodolffo. Além de imunizar um colega, ele também terá direito ao almoço do anjo e ver mensagens da família.
Após o anúncio, ele escolheu Fiuk e Camilla para o castigo do Monstro. O ator ficou bastante abalado e lamentou com Camilla e Carla dizendo que não esperava e que torceu para Caio na prova. Ele afirmou ainda que já havia se decepcionado com Arthur nesta quinta (11), quando foi vetado da Prova do Líder.
Na quinta, foi definido Karol Conká como a nova líder, que já anunciou seu possível voto em Sarah. Tiago Leifert também explicou a dinâmica da semana, que terá três indicados, sem prova de Bate e Volta. Ao todo, serão: o indicado pelo líder; o contragolpe do indicado, que poderá puxar um ao paredão; e o mais votado pela casa.

Veja Também

Inconformada, Juliana Paes reage a Karol Conká ganhar o líder: "Estranho"

"BBB 21": Juliette, Gil e Sarah ganham seguidores e superam Karol Conká

Mãe de capixaba Arcrebiano manda recado para Juliette: "Vença o BBB 21"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo Televisão BBB Fiuk Reality show Globoplay BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados