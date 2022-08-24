Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PGR abre apuração preliminar sobre reunião de Bolsonaro com embaixadores
Ataques às urnas

PGR abre apuração preliminar sobre reunião de Bolsonaro com embaixadores

Procuradoria-Geral pede que ministra Rosa Weber arquive notícia-crime apresentada ao STF sob o argumento de que o Ministério Público já autuou notícia de fato sobre o caso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 ago 2022 às 19:36

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 19:36

BRASÍLIA - A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (24) que instaurou notícia de fato, uma espécie de apuração preliminar, sobre a reunião com mais de 70 embaixadores na qual o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer ataques contra as urnas eletrônicas. A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, defendeu que a Corte máxima arquive um pedido de investigação feito por parlamentares da oposição, sob a alegação de que o Ministério Público Federal já apura o caso.
Lindora Araújo
Lindora Araújo defende que a apuração preliminar seja mantida somente sob alçada do Ministério Público Federal Crédito: Nelson Jr. / STF
Lindôra diz que a notícia de fato autuada pela PGR é anterior à notícia-crime levada ao STF pelos deputados Alencar Santana (PT-SP), Reginaldo Lopes (PT-MG), Sâmia Bomfim (PSOL-SP), Renildo Calheiros (PCdoB-PE), Joênia Wapichana (Rede-RR), Wolney Queiroz (PDT-PE), Bira do Pindaré (PSB-MA), Bacelar (PV-BA) e Afonso Florence (PT-SP). Diz ainda que inclusive conta com 'diligência recentemente realizada' pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria.
"Nesse contexto, o processamento simultâneo do referido procedimento de Notícia de Fato Criminal na PGR e da presente Petição acaba por violar o princípio do ne bis in idem - conhecido no direito norte-americano como double jeopardy -, que, segundo a doutrina, "impede que alguém seja processado duas vezes pela mesma imputação", registrou Lindôra na manifestação assinada às 13h desta quarta-feira, 24.
A vice-PGR defende que a apuração preliminar seja mantida somente sob alçada do Ministério Público Federal. Caso o pedido principal não seja atendido, Lindôra requer que as diligências sejam concentradas na petição em questão. O argumento da vice-PGR é o de que, na 'atual fase embrionária de representação, a averiguação preliminar dos fatos deve ocorrer em sede de notícia de fato criminal na PGR ou em Petição perante o STF, evitando-se a instauração prematura de inquérito'.
Caberá a ministra Rosa Weber, relatora da petição, decidir sobre seu futuro.

Veja Também

TSE derruba vídeos em que Bolsonaro faz ameaças golpistas a embaixadores

A apuração preliminar citada por Lindôra foi aberta no dia 20 de julho. "Após a referida reunião, sobrevieram manifestações públicas e políticas acerca de supostos delitos que teriam sido cometidos pelo Presidente da República em razão de discurso proferido no mencionado evento", registra o documento de autuação da apuração.
A diligência mencionada pela vice-procuradora-geral foi a 'extração do conteúdo' de vídeo oficial da reunião, 'com integridade e preservação de seu conteúdo original, esclarecendo, ainda, se o evento foi aberto ao público, televisionado e ao vivo'. Tal relatório foi elaborado no dia 26 de julho.
A autuação de apurações preliminares tem sido uma tônica da Procuradoria-Geral da República sob a gestão de Augusto Aras. O órgão constantemente informa, no bojo de notícias-crimes impetradas no STF, sobre a abertura das notícias de fato. A PGR já foi inclusive cobrada sobre a estratégia, publicamente, pela ministra Cármen Lúcia.
No parecer assinado nesta quarta-feira (24), Lindôra diz que 'autuação de notícias de fato como petições no Supremo Tribunal Federal se mostrou via para possíveis intenções midiáticas daqueles que cada vez mais endereçam comunicação de crime imediatamente à Suprema Corte, em vez de trilharem o caminho devido do sistema constitucional acusatório, noticiando os fatos ao Ministério Público, a fim de iniciar as perscrutações de hipotético delito, fase eminentemente pré-processual'.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Polícia do ES reforça segurança de olho no 7 de Setembro e nas eleições

Entenda o que acontece se você votar em branco ou nulo

A Gazeta e CBN Vitória vão entrevistar candidatos ao governo do ES

Bolsonarismo infla candidaturas de direita no Espírito Santo

Eleições gerais no ES registram recorde de candidaturas negras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro STF Procuradoria-Geral da República (PGR) Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil
Imagem de destaque
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professores
Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados