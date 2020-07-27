PF faz buscas na casa de governador do Piauí e mira primeira-dama

A Polícia Federal (PF) realizou nesta segunda-feira (27) buscas na casa do governador do Piauí, Wellington Dias (PT-PI), e da primeira-dama e deputada federal Rejane Dias (PT-PI), em Teresina.
Ao todo, a terceira fase da Operação Topique cumpre 12 mandados de busca e apreensão. A casa do irmão de Rejane e a sede da Secretaria de Educação piauiense também estão entre os alvos das buscas.
Para o cumprimento do mandado no gabinete em Brasília, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), precisou conceder uma autorização por causa do foro privilegiado de Rejane.
A Operação Topique teve início ainda em 2018 e investiga um suposto esquema criminoso na Educação do Piauí para fraudar licitações do transporte escolar. Os investigados teriam desviado, no mínimo, R$ 50 milhões de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic (Fundeb) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola (PNATE).
As investigações apontam que o esquema existiu entre 2015 e 2016, período em que Rejane era secretária de Educação do Piauí. Integrantes da pasta teriam se associado a empresários do setor de locação de veículos para conseguir a assinatura de contratos superfaturados de prestação de serviços de transporte escolar.
As ações desta segunda foram realizadas pela PF em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF). São investigados os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações, todos relacionados à Secretaria de Educação do estado.
Em declaração à CNN Brasil, Rejane se defendeu e disse que, "durante seu exercício como secretária, sempre se importou com o seguimento das leis para cumprir as metas de educação para o estado".