Operação em SP prende quadrilha que cometia extorsão pela internet

Crimes cometidos pela internet são investigados pela Polícia Civil de São Paulo Crédito: Pixabay

A Polícia Civil de São Paulo desarticulou nesta quarta-feira (15) uma quadrilha que praticava crimes de extorsão pela internet. A Operação Peregrino, comandada pelo Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), cumpriu 11 mandados de busca e apreensão na capital paulista.

Seis suspeitos de integrar o grupo especializado em crimes de extorsão por meios digitais foram levados ao DHPP para prestar depoimento.

Eles são suspeitos de invadir emails pessoais e funcionais de empresários e de suas empresas, usando telefones celulares e computadores. Em poder das informações sigilosas, a quadrilha entrava em contato com as vítimas para extorquir dinheiro.

De acordo com a investigação da polícia, somente na última terça-feira (14), o grupo acessou remotamente por 60 vezes a mesma agência bancária, levantando ainda mais suspeitas sobre as operações realizadas pela quadrilha de hackers.

Trinta policiais participaram da operação e 14 viaturas foram deslocadas para ajudar nas apreensões. Nas casas dos suspeitos foram encontrados centenas de chips de telefone, computadores e celulares.