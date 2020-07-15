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Criminosos

Operação em SP prende quadrilha que cometia extorsão pela internet

Empresários e grandes empresas, entre elas, um escritório de advocacia teriam sido hackeados pela organização criminosa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 17:28

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 17:28

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Crimes cometidos pela internet são investigados pela Polícia Civil de São Paulo Crédito: Pixabay
A Polícia Civil de São Paulo desarticulou nesta quarta-feira (15) uma quadrilha que praticava crimes de extorsão pela internet. A Operação Peregrino, comandada pelo Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), cumpriu 11 mandados de busca e apreensão na capital paulista.
Seis suspeitos de integrar o grupo especializado em crimes de extorsão por meios digitais foram levados ao DHPP para prestar depoimento.
Eles são suspeitos de invadir emails pessoais e funcionais de empresários e de suas empresas, usando telefones celulares e computadores. Em poder das informações sigilosas, a quadrilha entrava em contato com as vítimas para extorquir dinheiro.
De acordo com a investigação da polícia, somente na última terça-feira (14), o grupo acessou remotamente por 60 vezes a mesma agência bancária, levantando ainda mais suspeitas sobre as operações realizadas pela quadrilha de hackers.
Trinta policiais participaram da operação e 14 viaturas foram deslocadas para ajudar nas apreensões. Nas casas dos suspeitos foram encontrados centenas de chips de telefone, computadores e celulares.
Empresários e grandes empresas, entre elas, um escritório de advocacia teriam sido hackeados pela organização criminosa.

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