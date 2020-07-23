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  • Agnelo Queiroz é alvo de buscas do MP-DFT em operação sobre propinas na Saúde
Operação Alto Escalão

Agnelo Queiroz é alvo de buscas do MP-DFT em operação sobre propinas na Saúde

A operação é um desdobramento da Operação Check-Out, deflagrada inicialmente em julho de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 10:03

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 10:03

Ex-governador do DF Agnelo Queiroz é alvo de operação
Ex-governador do DF Agnelo Queiroz é alvo de operação Crédito: Alan Marques/Folhapress
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal e Territórios deflagrou na manhã desta quinta-feira (23), a operação Alto Escalão, que investiga um esquema de pagamento de propina no âmbito de compra de leitos hospitalares feita pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 2014. Entre os alvos das buscas estão o ex-governador Agnelo Queiroz (2011-2015) e o ex-secretário de Saúde Rafael Barbosa.
A Promotoria cumpriu mais 13 mandados de busca e apreensão. A operação é um desdobramento da Operação Check-Out, deflagrada inicialmente em julho de 2018.
Segundo os investigadores, para que a compra dos leitos fosse efetivada, o dono da empresa Hospimetal pagou R$ 462 mil a agentes que atuariam em nome de ex-ocupantes de cargos do alto escalão do Governo do Distrito Federal. O valor equivale a 10% do montante total do contrato.
"A vantagem indevida teria sido paga por meio de um contrato fictício de publicidade e marketing firmado entre a empresa que pretendia vender seus produtos à Secretaria de Saúde do DF e o Instituto Brasília pra o Bem-Estar do Servidor - IBESP", afirmou a Promotoria em nota.
O MP-DFT apontou ainda que a investigação sobre o esquema já resultou em oferecimento de denúncia contra servidores públicos e o proprietário da referida empresa. De acordo com os investigadores, os novos fatos sob apuração foram "revelados em colaboração premiada e identificados após a realização de investigações e diligências independentes, além de provas obtidas do processo original".

DEFESAS

A reportagem busca contato com os investigados. O espaço está aberto para manifestações.

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