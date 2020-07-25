Juiz manda soltar fundador da Qualicorp e mais dois presos em operação

Fundador da Qualicorp, José Seripieri Filho, o Júnior Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

O magistrado de São Paulo aceitou também depósito caução de R$ 5 milhões proposto por Seripieri, quantia que, disse, garante eventual futura reparação de danos, e revogou o bloqueio de valores.

Para Martin Vargas, a permanência da prisão não é mais imprescindível para o sucesso das investigações. O juiz afirmou os três suspeitos já foram interrogados e que os objetos a serem periciados já estão com a polícia, "não havendo qualquer risco de destruição ou ocultação".

Também tiveram a prisão revogada Rosa Maria Garcia e Mino Mazzamati, donos de empresas por onde passou parte do dinheiro investigado.

Após a prisão, a defesa do empresário disse que os delatores mencionados no inquérito não o acusavam de caixa dois, mas sim relataram apenas um "mero pedido de doação" a favor de Serra. "Não há qualquer razão ou fato, ainda que se considere a delação como prova (o que os tribunais já rechaçaram inúmeras vezes), que justifique medidas tão graves."