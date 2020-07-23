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Investigação

Delator de Serra foi acusado de fraude em campanha de Pimentel

Elon Gomes de Almeida é suspeito de falsidade ideológica eleitoral por repasses de R$ 2,6 milhões à campanha de Fernando Pimentel (PT) ao governo de Minas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 09:43

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 09:43

O ex-governador de Minas Fernando Pimentel (PT)
O ex-governador de Minas Fernando Pimentel (PT) Crédito: Futura Press/Folhapress
O ex-diretor-presidente de um dos braços do grupo Qualicorp, Elon Gomes de Almeida, delatou o suposto esquema de caixa 2 na campanha do senador José Serra (PSDB-SP) com repasses de R$ 5 milhões em notas de serviços dissimulados.
As declarações do empresário serviram de base para a Operação Paralelo 23, deflagrada nesta terça (21) contra o tucano pela Operação Lava Jato em São Paulo.
O nome de Elon, contudo, já apareceu em outras investigações. Em 2018, o então presidente da Aliança Administradora, empresa majoritariamente controlada pela Qualicorp, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por participar de esquema semelhante, mas com um ator diferente: falsidade ideológica eleitoral por repasses de R$ 2,6 milhões à campanha de Fernando Pimentel (PT) ao governo de Minas, também em 2014.
À época, Elon Gomes foi delatado por Benedito Rodrigues, o 'Bené', suposto operador do petista e colaborador da Acrônimo. Segundo Bené, o empresário teria feito os repasses por meio de notas fiscais fraudulentas, cobradas de empresas controladas por Elon: a Support Consultoria e a Gabe Administradora e Corretora de Seguros.

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Promotoria e PF miram em caixa 2 de R$ 5 milhões de Serra na campanha de 2014

Elon confessou o crime em depoimento à Polícia Federal e teve a pena atenuada pela Procuradoria. Meses depois, o empresário procuraria o Ministério Público Eleitoral de São Paulo para delatar o esquema envolvendo os pagamentos "por fora" para a campanha de Serra.
O empresário apontou que o tucano recebeu R$ 5 milhões em 2014, ocultados por meio de simulação de diversos negócios jurídicos. Os repasses atendiam demanda de José Seripieri Filho, o Júnior da Qualicorp, que também foi citado na Acrônimo no caixa 2 a Pimentel. Segundo Elon, o fundador da Qualicorp mascarou os pagamentos para Serra por meio de contrato de licença de software e serviços gráficos jamais prestados.
Além das acusações, Elon teria apresentado aos investigadores "contundente e robusto conjunto de elementos", conforme anotou o juiz eleitoral Marco Antonio Martin Vargas, que autorizou buscas contra Serra. A Qualicorp adquiriu a Aliança Administradora, de Elon Gomes, em 2017, dois anos após a Acrônimo.
Procurado pela reportagem, o senador José Serra lamentou o que chamou de "espetacularização" da operação da PF e negou ter recebido caixa 2. "É ilegal, abusiva e acintosa a atuação dos órgãos de investigação no presente caso", disse a defesa do tucano em nota. A Qualicorp afirmou que adotará "as medidas necessárias para apuração completa dos fatos". A defesa de José Seripieri Filho disse que os colaboradores não acusaram o empresário de ter feito caixa 2 e que a decisão de fazer a doação dessa forma foi "de um dos colaboradores". A defesa de Elon Gomes não havia se manifestado até a conclusão desta edição

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