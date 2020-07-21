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Operação

PF cumpre mandados em investigação ligada à campanha de Serra

De acordo com o comunicado da PF e do Ministério Público de SP, 'foi constatada a existência de fundados indícios do recebimento por parlamentar de doações eleitorais não contabilizadas'

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 09:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 09:50
O senador José Serra (PSDB-SP) em sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado em março de 2020
O senador José Serra (PSDB-SP) em sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado em março de 2020 Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira (21) quatro mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão relacionadas a doações eleitorais não contabilizadas. Segundo informações da TV Globo, as suspeitas estão relacionadas à campanha do senador José Serra (PSDB).
De acordo com o comunicado da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo, "foi constatada a existência de fundados indícios do recebimento por parlamentar de doações eleitorais não contabilizadas, repassadas por meio de operações financeiras e societárias simuladas, visando assim a ocultar a origem ilícita dos valores recebidos, cujo montante correspondeu à quantia de R$ 5 milhões".

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