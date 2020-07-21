PF cumpre mandados em investigação ligada à campanha de Serra

O senador José Serra (PSDB-SP) em sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado em março de 2020

De acordo com o comunicado da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo, "foi constatada a existência de fundados indícios do recebimento por parlamentar de doações eleitorais não contabilizadas, repassadas por meio de operações financeiras e societárias simuladas, visando assim a ocultar a origem ilícita dos valores recebidos, cujo montante correspondeu à quantia de R$ 5 milhões".