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Nova Fase

Doria declara apoio à Lava Jato e defende ampla investigação dos fatos

Nesta sexta (3) uma nova fase da operação foi realizada e cumpriu mandados em endereços ligados ao senador e ex-governador de São Paulo, José Serra

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 15:49
O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que apoia a operação Lava Jato e disse defender a ampla e irrestrita investigação dos fatos sempre que houver questionamentos envolvendo agentes e recursos públicos. Nesta sexta (3) a Polícia Federal realizou nova fase da operação Lava Jato e cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador e ex-governador de São Paulo, José Serra (PSDB-SP).
Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Doria afirmou: "A Justiça existe para avaliar, julgar e, apenas depois da decisão, é que nós poderemos nos manifestar plena e definitivamente".
O atual governador evitou entrar em detalhes a respeito da ação contra Serra.

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