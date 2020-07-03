Doria declara apoio à Lava Jato e defende ampla investigação dos fatos

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que apoia a operação Lava Jato e disse defender a ampla e irrestrita investigação dos fatos sempre que houver questionamentos envolvendo agentes e recursos públicos. Nesta sexta (3) a Polícia Federal realizou nova fase da operação Lava Jato e cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador e ex-governador de São Paulo, José Serra (PSDB-SP).
Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Doria afirmou: "A Justiça existe para avaliar, julgar e, apenas depois da decisão, é que nós poderemos nos manifestar plena e definitivamente".
O atual governador evitou entrar em detalhes a respeito da ação contra Serra.