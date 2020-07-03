Serra é denunciado pela Lava Jato de SP sob acusação de lavagem de dinheiro

O senador José Serra (PSDB-SP) foi denunciado pela força-tarefa da Lava Jato Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) denunciou, nesta sexta-feira (3), o ex-governador paulista e atual senador José Serra (PSDB-SP) e a filha dele, Vero?nica Allende Serra, por lavagem de dinheiro transnacional. De acordo com a denúncia da Lava Jato , Serra "valeu-se de seu cargo e de sua influe?ncia poli?tica para receber, da Odebrecht, pagamentos indevidos em troca de benefi?cios relacionados a?s obras do Rodoanel Sul" entre 2006 e 2007.

"Milho?es de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior, para que o real beneficia?rio dos valores na?o fosse detectado pelos o?rga?os de controle", informou o MPF-SP, por nota.

As investigac?o?es, conduzidas em desdobramento de outras frentes de trabalho da Lava Jato de SP, demonstraram que o operador Jose? Amaro Pinto Ramos e Vero?nica Serra, filha do ex-governador, constitui?ram empresas no exterior, ocultando seus nomes, e por meio delas receberam os pagamentos que a Odebrecht destinou ao enta?o governador de Sa?o Paulo.

Nesse contexto, realizaram numerosas transfere?ncias para dissimular a origem dos valores e os mantiveram em uma conta de offshore controlada, de maneira oculta, por Vero?nica até o final de 2014, quando foram transferidos para outra conta de titularidade oculta, na Sui?c?a.

OPERAÇÃO REVOADA

Paralelamente a? denu?ncia, a força-tarefa também deflagrou a Operac?a?o Revoada, para aprofundar as investigac?o?es em relação a outros fatos relacionados a esse mesmo esquema de lavagem de dinheiro em benefício de Jose? Serra.

"Até agora, a forc?a-tarefa ja? detectou que, no esquema envolvendo Odebrecht e Jose? Serra, podem ter sido lavados dezenas de milhões de reais ao longo dos últimos anos. Com as provas colhidas até o momento, o MPF obteve autorização na Justiça Federal para o bloqueio de cerca de R$ 40 milhões em uma conta na Sui?c?a", disse a instituição.

Oito mandados de busca e apreensão são cumpridos em Sa?o Paulo e no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, com autorização da Justiça Federal, para dar andamentos às investigações.

OUTRO LADO

Em nota, a assessoria de Serra disse que a ação "causa estranheza e indignação". "Em meio à pandemia da Covid-19, em uma ação completamente desarrazoada, a operação realizou busca e apreensão com base em fatos antigos e prescritos e após denúncia já feita, o que comprova falta de urgência e de lastro probatório da acusação", afirmou.

"É lamentável que medidas invasivas e agressivas como a de hoje sejam feitas sem o respeito à lei e à decisão já tomada no caso pela Suprema Corte, em movimento ilegal que busca constranger e expor um senador da República", acrescentou.

"O senador José Serra reforça a licitude dos seus atos e a integridade que sempre permeou sua vida pública. Ele mantém sua confiança na Justiça brasileira, esperando que os fatos sejam esclarecidos e as arbitrariedades cometidas devidamente apuradas."

Também em nota, o presidente do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, afirmou que "defende a ampla e irrestrita investigação dos fatos sempre que houver questionamentos envolvendo recursos e agentes públicos".

"Ressaltamos nossa absoluta confiança no senador José Serra, na sua história e conduta, e na Justiça, onde as ações serão devidamente esclarecidas."

PROJETO DO RODOANEL

Projeto iniciado em 1998, o Rodoanel é, como o próprio nome diz, um anel rodoviário que, quando concluído, terá 176 km de extensão e interligará dez rodovias importantes que chegam à região metropolitana de São Paulo.

O empreendimento tem como objetivo principal eliminar o trânsito de passagem, de modo que grande parte do fluxo de veículos não precise mais passar por São Paulo.