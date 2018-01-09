José Serra ganhou R$ 52,4 mi de propina, diz delator da Odebrecht

O senador negou as acusações e disse que jamais recebeu qualquer tipo de vantagem indevida de qualquer empresa ou indivíduo, especialmente da Odebrecht. Crédito: Divulgação

O ex-presidente da Odebrecht e delator da Operação Lava Jato Pedro Novis acusou o senador José Serra (PSDB-SP) de receber propina ao longo de dez anos.

Segundo informações do Valor Econômico, Novis afirmou que o tucano recebeu para si ou solicitou para o caixa do PSDB cerca de 52,4 milhões de reais de 2002 a 2012.

Parte desse montante (23,3 milhões de reais), segundo o relator, teria sido uma contrapartida à liberação pelo governo de São Paulo de 170 milhões de reais em créditos devidos à uma empresa do grupo Odebrecht, em 2009. Esse valor teria irrigado a campanha de Serra à presidência em 2010.

Segundo o delator, os outros 29,1 milhões de reais teriam sido requisitados por Serra como caixa dois para as campanhas tucanas em 2002, 2004, 2006, 2008 e 2012.