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Doença

José Serra é diagnosticado com câncer na próstata

Exames teriam detectado um tumor não agressivo no senador do PSDB
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 02:00

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 02:00

Crédito: Walter Campanato / Ag. Brasil
O senador José Serra (PSDB), 76 anos, foi diagnosticado com câncer na próstata. O tumor seria pouco agressivo, segundo a equipe médica que o acompanha. Serra descobriu a doença ao fazer exames de rotina na semana passada.
Serra tem sido acompanhado pelo urologista Miguel Srougi, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e cirurgião do Hospital Sírio Libanês. Não há previsão de procedimento cirúrgico ou radioterapia.
Serra já havia sido submetido a uma cirurgia na próstata, em 2014. Na ocasião, o senador apresentava um quadro de hiperplasia prostática benigna, quando há aumento do órgão. Em fevereiro do ano passado, Serra deixou o cargo de ministro das Relações Exteriores alegando problemas de saúde. Ele apresentava um problema na coluna.
 

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