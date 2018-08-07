José Serra é diagnosticado com câncer na próstata

Crédito: Walter Campanato / Ag. Brasil

O senador José Serra (PSDB), 76 anos, foi diagnosticado com câncer na próstata. O tumor seria pouco agressivo, segundo a equipe médica que o acompanha. Serra descobriu a doença ao fazer exames de rotina na semana passada.

Serra tem sido acompanhado pelo urologista Miguel Srougi, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e cirurgião do Hospital Sírio Libanês. Não há previsão de procedimento cirúrgico ou radioterapia.

Serra já havia sido submetido a uma cirurgia na próstata, em 2014. Na ocasião, o senador apresentava um quadro de hiperplasia prostática benigna, quando há aumento do órgão. Em fevereiro do ano passado, Serra deixou o cargo de ministro das Relações Exteriores alegando problemas de saúde. Ele apresentava um problema na coluna.