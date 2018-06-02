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Investigação

PGR pede que inquérito sobre José Serra seja enviado em 1ª instância

Pedido será analisado pelo ministro Gilmar Mendes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 11:37

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 11:37

O senador José Serra (PSDB-SP) Crédito: Walter Campanato / Ag. Brasil
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o inquérito que investiga supostas doações eleitorais de diversos valores e não contabilizadas a campanhas do senador José Serra (PSDB-SP) seja enviado para a primeira instância da Justiça Federal em São Paulo. O pedido será analisado pelo ministro Gilmar Mendes.
Na petição, a procuradora explicou que o Supremo não tem mais competência para julgar o caso após a decisão da Corte que definiu que deputados e senadores devem responder a processos somente se o fato estiver relacionado com o mandato.
Como se verifica, os fatos investigados nos presentes autos relacionados a José Serra deram-se enquanto governador de estado. Portanto, não se justifica a competência desta Suprema Corte, dado que, claramente, não se trata de delito ocorrido durante o mandato de senador e, logicamente, não relacionado a este cargo, argumentou Dodge.
 

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