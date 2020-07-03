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Política

'Bolsonaro foi Bolsonaro ao vetar uso obrigatório de máscara', diz Doria

João Doria ressaltou ainda que o veto não se aplica aos Estados, devido à autonomia conferida na definição de medidas de enfrentamento à doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 15:02

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:02

O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o presidente Jair Bolsonaro "foi coerente com ele mesmo" ao vetar dispositivos da lei que torna obrigatório o uso de máscara em espaços públicos e privados. O chefe do Executivo paulista ressaltou ainda que o veto não se aplica aos Estados devido à autonomia conferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos entes federativos na definição de medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.
"O presidente Bolsonaro não usa máscara, não recomenda o uso de máscara, não recomenda o isolamento social, adora cloroquina O presidente Jair Bolsonaro foi Jair Bolsonaro ao fazer esse veto", comentou Doria.
O tucano pontuou também que, em São Paulo, o uso obrigatório de máscara é lei.

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"Bolsonaro, se vier ao Estado de São Paulo, terá de usar máscara", disse Doria.
Na quinta-feira, 2, em transmissão ao vivo nas suas redes sociais, o presidente disse que deve cumprir agenda em São Paulo em breve.
"Aqui a máscara é obrigatória para o governador, para o prefeito e para todos os cidadãos, porque aqui nós gostamos da vida, apreciamos a vida", completou Doria.

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