'Bolsonaro foi Bolsonaro ao vetar uso obrigatório de máscara', diz Doria

O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo

"O presidente Bolsonaro não usa máscara, não recomenda o uso de máscara, não recomenda o isolamento social, adora cloroquina O presidente Jair Bolsonaro foi Jair Bolsonaro ao fazer esse veto", comentou Doria.

O tucano pontuou também que, em São Paulo, o uso obrigatório de máscara é lei.

"Bolsonaro, se vier ao Estado de São Paulo, terá de usar máscara", disse Doria.

Na quinta-feira, 2, em transmissão ao vivo nas suas redes sociais, o presidente disse que deve cumprir agenda em São Paulo em breve.